В Верхнеуральске тюрьма необоснованно обогатилась на миллионы за счет города

01 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Тюрьма завысила стоимость стройматериалов в 4,5 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск мэрии Верхнеуральска к тюрьме, которая, по мнению администрации, незаконно обогатилась на четыре миллиона рублей за счет города. По данным источника URA.RU, проверка, которую провело главное контрольное управление региона, подтвердила факт незаконного обогащения. «Тюрьма для реконструкции сквера на улице Советской в Верхнеуральске в рамках контракта с мэрией приобрела стройматериалы на сумму 800 тысяч рублей. А в контракте между тюрьмой и мэрией стоимость этих же материалов составила три миллиона 615 тысяч рублей», — сообщил источник агентства. Таким образом, тюрьма завысила стоимость материалов в 4,5 раза. Бюджетные средства в размере два миллиона 817 тысяч рублей направлены на оплату материалов по несоразмерно завышенной стоимости. Источник URA.RU заявил, что это является неэкономным расходованием средств со стороны мэрии и неосновательным обогащением со стороны верхнеуральской тюрьмы. В мэрии на запрос агентства не ответили. В Главном контрольном управлении подтвердили, что участвуют в судебном процессе между мэрией и тюрьмой в качестве третьего лица, но воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в адрес исправительного учреждения, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск мэрии Верхнеуральска к тюрьме, которая, по мнению администрации, незаконно обогатилась на четыре миллиона рублей за счет города. По данным источника URA.RU, проверка, которую провело главное контрольное управление региона, подтвердила факт незаконного обогащения. «Тюрьма для реконструкции сквера на улице Советской в Верхнеуральске в рамках контракта с мэрией приобрела стройматериалы на сумму 800 тысяч рублей. А в контракте между тюрьмой и мэрией стоимость этих же материалов составила три миллиона 615 тысяч рублей», — сообщил источник агентства. Таким образом, тюрьма завысила стоимость материалов в 4,5 раза. Бюджетные средства в размере два миллиона 817 тысяч рублей направлены на оплату материалов по несоразмерно завышенной стоимости. Источник URA.RU заявил, что это является неэкономным расходованием средств со стороны мэрии и неосновательным обогащением со стороны верхнеуральской тюрьмы. В мэрии на запрос агентства не ответили. В Главном контрольном управлении подтвердили, что участвуют в судебном процессе между мэрией и тюрьмой в качестве третьего лица, но воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в адрес исправительного учреждения, ответ ожидается.