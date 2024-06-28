Киркоров выложил видео с игрушечной Пугачевой. Видео

28 июня 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров коллекционирует куклы известных людей Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Филипп Киркоров опубликовал видео с куклой-копией своей бывшей жены российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Ролик он опубликовал на личной странице в соцсети. «Моя коллекция пополнилась исключительными работами», — заявил на видео Киркоров. В ролике он показал несколько приобретенных кукол, копирующих внешности известных личностей. Среди них были куклы исполнителя и поэта Владимира Высоцкого, американской актрисы Мерлин Монро, певицы Лолиты. В конце Киркоров показал куклу Пугачевой, назвав ее «вишенкой на торте». Филипп Киркоров женился на Пугачевой 15 марта 1994 года. Однако брак звездной пары распался спустя 11 лет. После разрыва отношений артист посвящал певице песни и с теплотой отзывался о семейной жизни. После начала российской спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем и детьми покинула РФ. Вскоре Киркоров заявил, что певица обязательно вернется на родину, так как не сможет жить без России, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Филипп Киркоров опубликовал видео с куклой-копией своей бывшей жены российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Ролик он опубликовал на личной странице в соцсети. «Моя коллекция пополнилась исключительными работами», — заявил на видео Киркоров. В ролике он показал несколько приобретенных кукол, копирующих внешности известных личностей. Среди них были куклы исполнителя и поэта Владимира Высоцкого, американской актрисы Мерлин Монро, певицы Лолиты. В конце Киркоров показал куклу Пугачевой, назвав ее «вишенкой на торте». Филипп Киркоров женился на Пугачевой 15 марта 1994 года. Однако брак звездной пары распался спустя 11 лет. После разрыва отношений артист посвящал певице песни и с теплотой отзывался о семейной жизни. После начала российской спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем и детьми покинула РФ. Вскоре Киркоров заявил, что певица обязательно вернется на родину, так как не сможет жить без России, передает 360.ru.