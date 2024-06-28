Дания подготовила полсотни украинских пилотов F-16, но не уверена в их пользе

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Дания планирует после летних каникул подготовить еще 50 специалистов для F-16, заявил Ян Дам
Дания планирует после летних каникул подготовить еще 50 специалистов для F-16, заявил Ян Дам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дания подготовила 50 специалистов Украины для обслуживания истребителей F-16. Однако страна не уверена в их пользе, потому что может пройти достаточно времени, прежде чем они принесут какой-то эффект на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВВС Дании Ян Дам. 

"Мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке [к приему] первых боевых самолетов. <...> Могут пройти месяцы и годы, прежде чем они создадут решающий операционный эффект", — передает TV2 слова Дама. Он добавил, что к концу лета 2024 года будут подготовлено еще 50 специалистов для этих самолетов. 

Ранее командующий военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн сообщил, что страна до осени планируют поставить Киеву американские истребители F-16 Fighting Falcon. В Амстердаме надеются, что самолеты скоро поднимутся в небо над Украиной, пишет "Национальная служба новостей"

Также отставной полковник СБУ Олег Стариков отметил, что эти истребители будут уничтожены в Киеве, если будут находиться на открытых аэродромах. Их не смогут тронуть при условии, что самолеты разместят в бункерах, пишет 360.ru

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Дания подготовила 50 специалистов Украины для обслуживания истребителей F-16. Однако страна не уверена в их пользе, потому что может пройти достаточно времени, прежде чем они принесут какой-то эффект на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВВС Дании Ян Дам.  "Мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке [к приему] первых боевых самолетов. <...> Могут пройти месяцы и годы, прежде чем они создадут решающий операционный эффект", — передает TV2 слова Дама. Он добавил, что к концу лета 2024 года будут подготовлено еще 50 специалистов для этих самолетов.  Ранее командующий военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн сообщил, что страна до осени планируют поставить Киеву американские истребители F-16 Fighting Falcon. В Амстердаме надеются, что самолеты скоро поднимутся в небо над Украиной, пишет "Национальная служба новостей".  Также отставной полковник СБУ Олег Стариков отметил, что эти истребители будут уничтожены в Киеве, если будут находиться на открытых аэродромах. Их не смогут тронуть при условии, что самолеты разместят в бункерах, пишет 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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