Тюменские рестораны представят блюда из морских деликатесов на всероссийском фестивале

В семи тюменских ресторанах пройдет фестиваль гребешков «На гребне»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Гады". Екатеринбург, морепродукты, морские деликатесы, севиче, морской гребешок, еда
Мясо дальневосточного гребешка отличается сладковатым вкусом Фото:

Тюменские рестораны примут участие во всероссийском фестивале «На гребне», в рамках которого гостям будут подаваться блюда из дальневосточного гребешка. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, всего в акции принимают участие более 10 городов России.

«Фестиваль „На гребне“ проводится уже в третий раз, и мы с каждым годом расширяем географию. В этом году заявлено семь тюменских ресторанов, два из них специализируются именно на морепродуктах — это „Лодка“ и „Посейдон“, остальные присоединились к событию. Всего 13 городов», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля.

Как рассказали в пресс-службе ресторана — участника фестиваля «Мята» организаторами не ставится четкий регламент на проведение события. Достаточно приготовить блюда авторской кухни, где главным ингредиентом будет гребешок. Фестиваль пройдет в первые недели июля.

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Тюменские рестораны примут участие во всероссийском фестивале «На гребне», в рамках которого гостям будут подаваться блюда из дальневосточного гребешка. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, всего в акции принимают участие более 10 городов России. «Фестиваль „На гребне“ проводится уже в третий раз, и мы с каждым годом расширяем географию. В этом году заявлено семь тюменских ресторанов, два из них специализируются именно на морепродуктах — это „Лодка“ и „Посейдон“, остальные присоединились к событию. Всего 13 городов», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Как рассказали в пресс-службе ресторана — участника фестиваля «Мята» организаторами не ставится четкий регламент на проведение события. Достаточно приготовить блюда авторской кухни, где главным ингредиентом будет гребешок. Фестиваль пройдет в первые недели июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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