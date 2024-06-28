Тюменские рестораны представят блюда из морских деликатесов на всероссийском фестивале

В семи тюменских ресторанах пройдет фестиваль гребешков «На гребне»

28 июня 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Мясо дальневосточного гребешка отличается сладковатым вкусом Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменские рестораны примут участие во всероссийском фестивале «На гребне», в рамках которого гостям будут подаваться блюда из дальневосточного гребешка. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, всего в акции принимают участие более 10 городов России. «Фестиваль „На гребне“ проводится уже в третий раз, и мы с каждым годом расширяем географию. В этом году заявлено семь тюменских ресторанов, два из них специализируются именно на морепродуктах — это „Лодка“ и „Посейдон“, остальные присоединились к событию. Всего 13 городов», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Как рассказали в пресс-службе ресторана — участника фестиваля «Мята» организаторами не ставится четкий регламент на проведение события. Достаточно приготовить блюда авторской кухни, где главным ингредиентом будет гребешок. Фестиваль пройдет в первые недели июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские рестораны примут участие во всероссийском фестивале «На гребне», в рамках которого гостям будут подаваться блюда из дальневосточного гребешка. Как рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля, всего в акции принимают участие более 10 городов России. «Фестиваль „На гребне“ проводится уже в третий раз, и мы с каждым годом расширяем географию. В этом году заявлено семь тюменских ресторанов, два из них специализируются именно на морепродуктах — это „Лодка“ и „Посейдон“, остальные присоединились к событию. Всего 13 городов», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Как рассказали в пресс-службе ресторана — участника фестиваля «Мята» организаторами не ставится четкий регламент на проведение события. Достаточно приготовить блюда авторской кухни, где главным ингредиентом будет гребешок. Фестиваль пройдет в первые недели июля.