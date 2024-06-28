Президент России Владимир Путин поздравил Беларусь с Днем независимости Республики и с 80-летием освобождения города героя Минска от немецко-фашистских захватчиков. Оба праздника отмечаются третьего июля.
«Хотел бы, пользуясь случаем поздравить всех наших белорусских друзей с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения города героя Минска от немецко-фашистских захватчиков», — официально заявил Владимир Путин. Видео его поздравлений опубликовано на сайте Кремля.
Путин заявил, что и в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о совместной борьбе народов во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что ценой огромных жертв народы двух стран освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма.
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