Путин поздравил Беларусь с Днем независимости Республики

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Россия и Беларусь будет помнить о борьбе с нацизмом, сообщил Путин
Россия и Беларусь будет помнить о борьбе с нацизмом, сообщил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Беларусь с Днем независимости Республики и с 80-летием освобождения города героя Минска от немецко-фашистских захватчиков. Оба праздника отмечаются третьего июля.

«Хотел бы, пользуясь случаем поздравить всех наших белорусских друзей с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения города героя Минска от немецко-фашистских захватчиков», — официально заявил Владимир Путин. Видео его поздравлений опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил, что и в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о совместной борьбе народов во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что ценой огромных жертв народы двух стран освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. 

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Президент России Владимир Путин поздравил Беларусь с Днем независимости Республики и с 80-летием освобождения города героя Минска от немецко-фашистских захватчиков. Оба праздника отмечаются третьего июля. «Хотел бы, пользуясь случаем поздравить всех наших белорусских друзей с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения города героя Минска от немецко-фашистских захватчиков», — официально заявил Владимир Путин. Видео его поздравлений опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил, что и в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о совместной борьбе народов во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что ценой огромных жертв народы двух стран освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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