В Тюмени найден самый богатый главврач

В Тюменской области самую большую заработную плату среди главных врачей получает руководитель ОКБ №1 Иван Попов. По данным регионального департамента здравоохранения, в 2023 году его среднемесячная зарплата составляла 410 тысяч рублей. На втором месте оказалась главврач Перинатального центра Ирина Кукарская, она получает 335 тысяч.
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Областная клиническая больница №1“. Должность — главный врач. Среднемесячная заработная плата за 2023 год — 410 132 рубля. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Перинатальный центр“ (г. Тюмень). Должность — главный врач, зарплата — 335 482 рубля», — указано в документах.
Также больше других зарабатывает главврач «Областной больницы №4» в Ишиме Александр Синельников — 302 тысячи рублей. Самая маленькая зарплата за прошлый год выявлена у уже бывшего руководителя «Областной больницы №15» в Нижней Тавде Дмитрия Костина (151 тысяча) и главврача Госпиталя для ветеранов войн Ирины Ревнивых (154 тысячи).
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В Тюменской области самую большую заработную плату среди главных врачей получает руководитель ОКБ №1 Иван Попов. По данным регионального департамента здравоохранения, в 2023 году его среднемесячная зарплата составляла 410 тысяч рублей. На втором месте оказалась главврач Перинатального центра Ирина Кукарская, она получает 335 тысяч. «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Областная клиническая больница №1“. Должность — главный врач. Среднемесячная заработная плата за 2023 год — 410 132 рубля. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Перинатальный центр“ (г. Тюмень). Должность — главный врач, зарплата — 335 482 рубля», — указано в документах. Также больше других зарабатывает главврач «Областной больницы №4» в Ишиме Александр Синельников — 302 тысячи рублей. Самая маленькая зарплата за прошлый год выявлена у уже бывшего руководителя «Областной больницы №15» в Нижней Тавде Дмитрия Костина (151 тысяча) и главврача Госпиталя для ветеранов войн Ирины Ревнивых (154 тысячи).