В Тюменской области ребенка насмерть сбил КАМАЗ

28 июня 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Подросток погиб на месте аварии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) под колесами КАМАЗа погиб 15-летний велосипедист. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. «КАМАЗ-ассенизатор и велосипедист столкнулись на улице Полевой в Ялуторовске. По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребенок скончался», — рассказали в ведомстве. КАМАЗ после аварии оказался в кювете. Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автомобиль с подростками протаранил фуру. Пострадали две школьницы, их увезли в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) под колесами КАМАЗа погиб 15-летний велосипедист. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. «КАМАЗ-ассенизатор и велосипедист столкнулись на улице Полевой в Ялуторовске. По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребенок скончался», — рассказали в ведомстве. КАМАЗ после аварии оказался в кювете. Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автомобиль с подростками протаранил фуру. Пострадали две школьницы, их увезли в больницу.