В Тюменской области ребенка насмерть сбил КАМАЗ

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Ход работ на объектах улично-дорожной сети вокруг Центрального стадиона. Екатеринбург, велосипедист, велосипед
Подросток погиб на месте аварии Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) под колесами КАМАЗа погиб 15-летний велосипедист. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона.

«КАМАЗ-ассенизатор и велосипедист столкнулись на улице Полевой в Ялуторовске. По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребенок скончался», — рассказали в ведомстве.

КАМАЗ после аварии оказался в кювете. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автомобиль с подростками протаранил фуру. Пострадали две школьницы, их увезли в больницу.

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В Ялуторовске (Тюменская область) под колесами КАМАЗа погиб 15-летний велосипедист. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. «КАМАЗ-ассенизатор и велосипедист столкнулись на улице Полевой в Ялуторовске. По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребенок скончался», — рассказали в ведомстве. КАМАЗ после аварии оказался в кювете. Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автомобиль с подростками протаранил фуру. Пострадали две школьницы, их увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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