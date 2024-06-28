В Тюменской области ребенка насмерть сбил КАМАЗ

В Ялуторовске (Тюменская область) под колесами КАМАЗа погиб 15-летний велосипедист. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона.
«КАМАЗ-ассенизатор и велосипедист столкнулись на улице Полевой в Ялуторовске. По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребенок скончался», — рассказали в ведомстве.
КАМАЗ после аварии оказался в кювете. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автомобиль с подростками протаранил фуру. Пострадали две школьницы, их увезли в больницу.
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