Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования аварии с поездом в Коми

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела по факту схода с железнодорожных путей девяти вагонов поезда в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный. Об этом сообщили в Следственном Комитете России. Уточняется, что в результате ЧП погибло три человека.
«Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту схода вагонов в Республике Коми», — передает СК РФ. На данный момент следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России ведут расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.
Согласно следствию, 26 июня 2024 года в Республике Коми произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. В результате инцидента погибли три человека.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы на месте хода вагонов были завершены. Позже там начали проводить восстановительные работы. Железнодорожникам нужно укрепить насыпь, уложить 200 метров поврежденного железнодорожного полотна и убрать вагоны, передает «Национальная служба новостей».
Также в Республике уже начали укладку новых путей на месте аварии. На перегоне на данный момент проводятся восстановительные работы. В результате произошедшего ЧП пострадало 40 человек, трое погибло, всего в вагонах находились 215 пассажиров, пишет 360.ru.
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