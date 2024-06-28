Туристы из ХМАО, несмотря на жару, скупают туры в Египет из-за низких цен

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Клипарт, верблюд, пирамида, египет, Каир
Югорчане стали чаще выбирать Египет для отдыха летом Фото:

Летом жители ХМАО стали чаще выбирать Египет для отдыха, несмотря на жару на курортах страны в это время. Турагенты связывают рост интереса к этому направлению с более привлекательными ценами по сравнению с другими популярными местами зарубежного отдыха.

«В последние года туда все больше туров продается летом. Так как и цены поинтереснее, потому что Турция достаточно подорожала, так и кому-то Красное море больше нравится. Ну и сервис в отелях за последнее время там стал лучше», — рассказывает URA.RU руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева.

Несмотря на то, что летом температура в Египте может достигать 40 градусов, по словам турагентов, жара здесь переносится лучше из-за сухого климата. Однако, например, по сравнению с Турцией, летят в Египет меньше людей из-за сложной логистики. «Меньше берут Египет, потому что нет прямого рейса», — уточняет в разговоре с корреспондентом турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте тоже обходится дешевле, чем зимой.

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Летом жители ХМАО стали чаще выбирать Египет для отдыха, несмотря на жару на курортах страны в это время. Турагенты связывают рост интереса к этому направлению с более привлекательными ценами по сравнению с другими популярными местами зарубежного отдыха. «В последние года туда все больше туров продается летом. Так как и цены поинтереснее, потому что Турция достаточно подорожала, так и кому-то Красное море больше нравится. Ну и сервис в отелях за последнее время там стал лучше», — рассказывает URA.RU руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. Несмотря на то, что летом температура в Египте может достигать 40 градусов, по словам турагентов, жара здесь переносится лучше из-за сухого климата. Однако, например, по сравнению с Турцией, летят в Египет меньше людей из-за сложной логистики. «Меньше берут Египет, потому что нет прямого рейса», — уточняет в разговоре с корреспондентом турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте тоже обходится дешевле, чем зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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