Туристы из ХМАО, несмотря на жару, скупают туры в Египет из-за низких цен

28 июня 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Югорчане стали чаще выбирать Египет для отдыха летом Фото: Алена Полозова © URA.RU Летом жители ХМАО стали чаще выбирать Египет для отдыха, несмотря на жару на курортах страны в это время. Турагенты связывают рост интереса к этому направлению с более привлекательными ценами по сравнению с другими популярными местами зарубежного отдыха. «В последние года туда все больше туров продается летом. Так как и цены поинтереснее, потому что Турция достаточно подорожала, так и кому-то Красное море больше нравится. Ну и сервис в отелях за последнее время там стал лучше», — рассказывает URA.RU руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. Несмотря на то, что летом температура в Египте может достигать 40 градусов, по словам турагентов, жара здесь переносится лучше из-за сухого климата. Однако, например, по сравнению с Турцией, летят в Египет меньше людей из-за сложной логистики. «Меньше берут Египет, потому что нет прямого рейса», — уточняет в разговоре с корреспондентом турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте тоже обходится дешевле, чем зимой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом жители ХМАО стали чаще выбирать Египет для отдыха, несмотря на жару на курортах страны в это время. Турагенты связывают рост интереса к этому направлению с более привлекательными ценами по сравнению с другими популярными местами зарубежного отдыха. «В последние года туда все больше туров продается летом. Так как и цены поинтереснее, потому что Турция достаточно подорожала, так и кому-то Красное море больше нравится. Ну и сервис в отелях за последнее время там стал лучше», — рассказывает URA.RU руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. Несмотря на то, что летом температура в Египте может достигать 40 градусов, по словам турагентов, жара здесь переносится лучше из-за сухого климата. Однако, например, по сравнению с Турцией, летят в Египет меньше людей из-за сложной логистики. «Меньше берут Египет, потому что нет прямого рейса», — уточняет в разговоре с корреспондентом турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте тоже обходится дешевле, чем зимой.