МИД Германии советует журналистам покинуть Россию

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Берлин просит немецких журналистов пересмотреть свое пребывание в России
Берлин просит немецких журналистов пересмотреть свое пребывание в России Фото:

Берлин настоятельно рекомендует немецким журналистам пересмотреть свое пребывание в РФ. Заявление прозвучало от официального представителя МИД ФРГ Себастиана Фишера в ответ на зеркальные меры, принятые против журналистов немецких медиа в России.

«Каждому из них (немецких журналистов — прим. URA.RU) следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России. И, в том числе, проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сообщил Себастиан Фишер РИА Новости. Фишер подчеркнул, что МИД Германии «настоятельно не рекомендует» посещать Российскую Федерацию.

Ранее МИД РФ выдвинуло ультиматум немецким властям. В нем говорится, что немецкие журналисты, работающие в России, будут вынуждены покинуть страну, если власти Германии будут оказывать давление на российских корреспондентов в Германии.

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Берлин настоятельно рекомендует немецким журналистам пересмотреть свое пребывание в РФ. Заявление прозвучало от официального представителя МИД ФРГ Себастиана Фишера в ответ на зеркальные меры, принятые против журналистов немецких медиа в России. «Каждому из них (немецких журналистов — прим. URA.RU) следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России. И, в том числе, проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сообщил Себастиан Фишер РИА Новости. Фишер подчеркнул, что МИД Германии «настоятельно не рекомендует» посещать Российскую Федерацию. Ранее МИД РФ выдвинуло ультиматум немецким властям. В нем говорится, что немецкие журналисты, работающие в России, будут вынуждены покинуть страну, если власти Германии будут оказывать давление на российских корреспондентов в Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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