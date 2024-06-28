Суд приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток

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Деятельность «Кухни на районе», чьей готовой продукцией массово отравились люди, приостановили на 90 суток (архивное фото) Фото:

Люблинский районный суд города Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе» на 90 суток. Ранее в связи с деятельностью компании произошло массовое заражение людей ботулизмом.

«Люблинский районный суд города Москвы <…> приостановил деятельность ООО „ЛокалКитчен“ („Кухня на районе“ — прим. URA.RU) на 90 суток», — сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы в своем telegram-канале. Отмечается, что суд удовлетворил требования Управления Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей по Москве.

В середине июня жители Московской и Нижегородской областей начали массового обращаться в больницы с жалобами на отравление. Выяснилось, что пострадавшие заразились ботулизимом. Все они до этого пользовались услугами компании «Кухня на районе», заказывая их готовую продукцию. Едой отравились более 200 человек. В Санкт-Петербург также «завезли» ботулизм, передает 360.ru. Гендиректор компании был задержан. Спустя время стало известно о смерти человека от ботулизма.

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Люблинский районный суд города Москвы приостановил деятельность компании «Кухня на районе» на 90 суток. Ранее в связи с деятельностью компании произошло массовое заражение людей ботулизмом. «Люблинский районный суд города Москвы <…> приостановил деятельность ООО „ЛокалКитчен“ („Кухня на районе“ — прим. URA.RU) на 90 суток», — сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы в своем telegram-канале. Отмечается, что суд удовлетворил требования Управления Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей по Москве. В середине июня жители Московской и Нижегородской областей начали массового обращаться в больницы с жалобами на отравление. Выяснилось, что пострадавшие заразились ботулизимом. Все они до этого пользовались услугами компании «Кухня на районе», заказывая их готовую продукцию. Едой отравились более 200 человек. В Санкт-Петербург также «завезли» ботулизм, передает 360.ru. Гендиректор компании был задержан. Спустя время стало известно о смерти человека от ботулизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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