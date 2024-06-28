Тюменка била, оскорбляла и морила голодом малолетнего сына

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Избрание меры пресечения Анне Гилевой в Ленинском районном суде. Екатеринбург, арест, решетка, суд, женские руки, гилева анна, избрание меры
Тюменка пробудет в СИЗО до 25 августа Фото:

Жительница Тюмени издевалась над малолетним сыном, заставляя его жить в антисанитарных условиях. Женщина морила голодом, нецензурно оскорбляла и била мальчика. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, тюменку отправили в СИЗО.

«Лишала ребенка пространства для сна и отдыха, средств гигиены, полноценного регулярного питания. Кроме того, используя малозначительный повод, применяла физическое насилие к сыну, оскорбляла нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мальчик жил в антисанитарных условиях без спального места. Тюменка пробудет в СИЗО до 25 августа. По статье 117 УК РФ «Истязание» ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Жительница Тюмени издевалась над малолетним сыном, заставляя его жить в антисанитарных условиях. Женщина морила голодом, нецензурно оскорбляла и била мальчика. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, тюменку отправили в СИЗО. «Лишала ребенка пространства для сна и отдыха, средств гигиены, полноценного регулярного питания. Кроме того, используя малозначительный повод, применяла физическое насилие к сыну, оскорбляла нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что мальчик жил в антисанитарных условиях без спального места. Тюменка пробудет в СИЗО до 25 августа. По статье 117 УК РФ «Истязание» ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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