Тюменка била, оскорбляла и морила голодом малолетнего сына

28 июня 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Тюменка пробудет в СИЗО до 25 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Тюмени издевалась над малолетним сыном, заставляя его жить в антисанитарных условиях. Женщина морила голодом, нецензурно оскорбляла и била мальчика. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, тюменку отправили в СИЗО. «Лишала ребенка пространства для сна и отдыха, средств гигиены, полноценного регулярного питания. Кроме того, используя малозначительный повод, применяла физическое насилие к сыну, оскорбляла нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что мальчик жил в антисанитарных условиях без спального места. Тюменка пробудет в СИЗО до 25 августа. По статье 117 УК РФ «Истязание» ей грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени издевалась над малолетним сыном, заставляя его жить в антисанитарных условиях. Женщина морила голодом, нецензурно оскорбляла и била мальчика. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, тюменку отправили в СИЗО. «Лишала ребенка пространства для сна и отдыха, средств гигиены, полноценного регулярного питания. Кроме того, используя малозначительный повод, применяла физическое насилие к сыну, оскорбляла нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что мальчик жил в антисанитарных условиях без спального места. Тюменка пробудет в СИЗО до 25 августа. По статье 117 УК РФ «Истязание» ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.