Экс-посол РФ в Иране определил дальнейшие отношения с Тегераном после выборов

Экс-посол РФ в Иране Марьясов: Москва продолжит развитие отношений с Тегераном
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
После гибели Эбразхима Раиси Россия продолжит развитие отношений с Ираном, вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Партнерские отношения между Россией и Тегераном будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Иране. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов.

«По моему мнению и даже убеждению, кто бы ни стал президентом Ирана, тренд на поступательное развитие российско-иранских отношений продолжится. <…> Эта позиция четкая и ясная», — подчеркнул Александр Марьясов на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости. Бывший посол также подчеркнул, что политика Верховного руководителя Ирана также направлена на развитие дипломатических отношений с Россией.

В мае вертолет с иранским президентом Эбрахима Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан, сообщает «Национальная служба новостей». В результате крушения никто не выжил. В настоящий момент исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана является Мохаммад Мохбер. В стране ожидаются президентские выборы. При этом российский глава Владимир Путин, говоря о Раиси, называл того другом России. РФ и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси, говорили в МИД РФ, передает 360.ru.

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Партнерские отношения между Россией и Тегераном будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Иране. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов. «По моему мнению и даже убеждению, кто бы ни стал президентом Ирана, тренд на поступательное развитие российско-иранских отношений продолжится. <…> Эта позиция четкая и ясная», — подчеркнул Александр Марьясов на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости. Бывший посол также подчеркнул, что политика Верховного руководителя Ирана также направлена на развитие дипломатических отношений с Россией. В мае вертолет с иранским президентом Эбрахима Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан, сообщает «Национальная служба новостей». В результате крушения никто не выжил. В настоящий момент исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана является Мохаммад Мохбер. В стране ожидаются президентские выборы. При этом российский глава Владимир Путин, говоря о Раиси, называл того другом России. РФ и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси, говорили в МИД РФ, передает 360.ru.
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