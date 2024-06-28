Экс-посол РФ в Иране определил дальнейшие отношения с Тегераном после выборов

Партнерские отношения между Россией и Тегераном будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Иране. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов.
«По моему мнению и даже убеждению, кто бы ни стал президентом Ирана, тренд на поступательное развитие российско-иранских отношений продолжится. <…> Эта позиция четкая и ясная», — подчеркнул Александр Марьясов на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости. Бывший посол также подчеркнул, что политика Верховного руководителя Ирана также направлена на развитие дипломатических отношений с Россией.
В мае вертолет с иранским президентом Эбрахима Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан, сообщает «Национальная служба новостей». В результате крушения никто не выжил. В настоящий момент исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана является Мохаммад Мохбер. В стране ожидаются президентские выборы. При этом российский глава Владимир Путин, говоря о Раиси, называл того другом России. РФ и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси, говорили в МИД РФ, передает
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