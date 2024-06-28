Экс-посол РФ в Иране определил дальнейшие отношения с Тегераном после выборов

Экс-посол РФ в Иране Марьясов: Москва продолжит развитие отношений с Тегераном

28 июня 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

После гибели Эбразхима Раиси Россия продолжит развитие отношений с Ираном, вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Партнерские отношения между Россией и Тегераном будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Иране. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов. «По моему мнению и даже убеждению, кто бы ни стал президентом Ирана, тренд на поступательное развитие российско-иранских отношений продолжится. <…> Эта позиция четкая и ясная», — подчеркнул Александр Марьясов на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости. Бывший посол также подчеркнул, что политика Верховного руководителя Ирана также направлена на развитие дипломатических отношений с Россией. В мае вертолет с иранским президентом Эбрахима Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан, сообщает «Национальная служба новостей». В результате крушения никто не выжил. В настоящий момент исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана является Мохаммад Мохбер. В стране ожидаются президентские выборы. При этом российский глава Владимир Путин, говоря о Раиси, называл того другом России. РФ и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси, говорили в МИД РФ, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партнерские отношения между Россией и Тегераном будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Иране. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов. «По моему мнению и даже убеждению, кто бы ни стал президентом Ирана, тренд на поступательное развитие российско-иранских отношений продолжится. <…> Эта позиция четкая и ясная», — подчеркнул Александр Марьясов на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости. Бывший посол также подчеркнул, что политика Верховного руководителя Ирана также направлена на развитие дипломатических отношений с Россией. В мае вертолет с иранским президентом Эбрахима Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан, сообщает «Национальная служба новостей». В результате крушения никто не выжил. В настоящий момент исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана является Мохаммад Мохбер. В стране ожидаются президентские выборы. При этом российский глава Владимир Путин, говоря о Раиси, называл того другом России. РФ и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси, говорили в МИД РФ, передает 360.ru.