РЕН ТВ: певица Максакова* задолжала ФНС более полумиллиона рублей

28 июня 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Максакова* по данным разных источников задолжала ФНС от 60 до 532 тысяч рублей, пишет РЕН ТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана Минюстом РФ иноагентом) не выплатила Федеральной Налоговой Службе (ФНС) 532 тысячи рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ. В других СМИ упоминается, что сумма задолженности артистки составляет порядка 60 тысяч рублей. «Уехавшая на Украину Мария Максакова задолжала ФНС более полумиллиона рублей», — передает телеканал. Отмечается, что речь идет о 532 тысяч рублей. При этом другие СМИ пишут, что сумма значительно меньше и достигает почти 60 тысяч рублей. Суд наложил штрафы на Максакову в размере 30 и 40 тысяч рублей за неоднократное нарушение требований о маркировке иноагента при публикации контента в соцсетях, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме артистки, в списке лиц, замеченных за подобными нарушениями, также фигурируют музыкант Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) и рэп-исполнитель Оксимирон (признан Минюстом РФ иноагентом), а также другие публичные личности. Ранее Максакова во время отъезда в Киев не оплатила в РФ долг в размере свыше 61 249 рублей. В судебных документах говорится, что первая задолженность артистка составляет 29,8 тысячи рублей, а за ее неуплату было начислено еще 4233 рубля. При этом второй долг является взысканием имущественного характера в пользу физических или юридических лиц в размере 25 тысяч рублей. В связи с непогашением этой задолженности было назначено еще две тысячи рублей. *Певица Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана Минюстом РФ иноагентом) не выплатила Федеральной Налоговой Службе (ФНС) 532 тысячи рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ. В других СМИ упоминается, что сумма задолженности артистки составляет порядка 60 тысяч рублей. «Уехавшая на Украину Мария Максакова задолжала ФНС более полумиллиона рублей», — передает телеканал. Отмечается, что речь идет о 532 тысяч рублей. При этом другие СМИ пишут, что сумма значительно меньше и достигает почти 60 тысяч рублей. Суд наложил штрафы на Максакову в размере 30 и 40 тысяч рублей за неоднократное нарушение требований о маркировке иноагента при публикации контента в соцсетях, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме артистки, в списке лиц, замеченных за подобными нарушениями, также фигурируют музыкант Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) и рэп-исполнитель Оксимирон (признан Минюстом РФ иноагентом), а также другие публичные личности. Ранее Максакова во время отъезда в Киев не оплатила в РФ долг в размере свыше 61 249 рублей. В судебных документах говорится, что первая задолженность артистка составляет 29,8 тысячи рублей, а за ее неуплату было начислено еще 4233 рубля. При этом второй долг является взысканием имущественного характера в пользу физических или юридических лиц в размере 25 тысяч рублей. В связи с непогашением этой задолженности было назначено еще две тысячи рублей. *Певица Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом