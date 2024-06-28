Зеленский заявил о «всеобъемлющем плане» по завершению конфликта РФ и Украины

28 июня 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что всеобъемлющий план» по Украине поддержат большинство стран в мире Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готовит «всеобъемлющий план» того, как по его мнению должен завершиться конфликт с Россией. Об этом сообщает Barron’s. «Президент Украины Зеленский заявил, что готовит „всеобъемлющий план“ прекращения боевых действий между Россией и Украиной», — пишет агентство . На данный момент публичные переговоры между Украиной и Россией не проводятся. Новость по теме Романы на съемках, побег жены и потеря власти: личная жизнь Зеленского до и после СВО Из последних публичных выступлений Зеленского и президента РФ Владимира Путина следует, что позиции двух стран по условиям возможного мирного урегулирования конфликта сильно различаются. Также глава Украины организовал в Швейцарии масштабный международный саммит, на который Россия не была приглашена. Целью мероприятия было получение широкой международной поддержки позиции Украины. Зеленский в своем недавнем обращении подчеркнул значимость демонстрации плана окончания боевых действий, пишет агентство. По его мнению, он обретет поддержку большинства стран мира. Ранее колумнист газеты Responsible Statecraft Тэд Снайдер сообщил, что украинский лидер не может вести переговоры с Москвой из-за угрозы его жизни, которую направили ультраправые националисты. Снайдер отметил, что Зеленский не имеет политической силы, он не сможет « пережить возмездие ультранационалистов », пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский готовит «всеобъемлющий план» того, как по его мнению должен завершиться конфликт с Россией. Об этом сообщает Barron’s. «Президент Украины Зеленский заявил, что готовит „всеобъемлющий план“ прекращения боевых действий между Россией и Украиной», — пишет агентство. На данный момент публичные переговоры между Украиной и Россией не проводятся. Из последних публичных выступлений Зеленского и президента РФ Владимира Путина следует, что позиции двух стран по условиям возможного мирного урегулирования конфликта сильно различаются. Также глава Украины организовал в Швейцарии масштабный международный саммит, на который Россия не была приглашена. Целью мероприятия было получение широкой международной поддержки позиции Украины. Зеленский в своем недавнем обращении подчеркнул значимость демонстрации плана окончания боевых действий, пишет агентство. По его мнению, он обретет поддержку большинства стран мира. Ранее колумнист газеты Responsible Statecraft Тэд Снайдер сообщил, что украинский лидер не может вести переговоры с Москвой из-за угрозы его жизни, которую направили ультраправые националисты. Снайдер отметил, что Зеленский не имеет политической силы, он не сможет «пережить возмездие ультранационалистов», пишет Pravda.Ru.