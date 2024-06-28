В России создадут лучшие условия для молодых специалистов

Якушев: «ЕР» и «Молодая Гвардия» проработают проекты для рабочей молодежи

28 июня 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Члены «Молодой Гвардии» обсудили трудоустройство молодежи в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге представители движения «Молодая Гвардия» встретились с полпредом президента РФ в УрФО, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, чтобы обсудить развитие мер поддержки молодежи. В ходе встречи они также затронули тему занятости молодых людей. Мероприятие проходило в рамках форума «Утро». «Мы встречались с активом „Молодой Гвардии“ и особое внимание уделили взаимодействию с рабочей молодежью. Выработали ряд предложений. Будем прорабатывать их на площадке партии, чтобы это были полноценные интересные программы. В ближайшее время их представим», — отметил Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Полпред также отметил, что в настоящий момент в России формируется новый национальный проект «Молодежь и дети». Он позволит реализовывать еще больше идей, которые стабильно предлагают молодые люди. В ходе встречи Якушев также выделил одну из главных проблем — кадровый дефицит в стране в целом. Он призвал уделить особое внимание ее решению. В частности, образовательные организации и органы власти в регионах должны создавать комфортную среду, которая позволит выпускникам трудоустроиться сразу после выпуска. Сейчас не более 40% молодых специалистов работают по профессии после окончания обучения, обратил внимание Якушев. Форум «Утро» с участием уральской молодежи проходил с 23 по 28 июня в Екатеринбурге. Мероприятие проходило на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Главная тема форума в 2024 году — «Урал профессиональный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге представители движения «Молодая Гвардия» встретились с полпредом президента РФ в УрФО, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, чтобы обсудить развитие мер поддержки молодежи. В ходе встречи они также затронули тему занятости молодых людей. Мероприятие проходило в рамках форума «Утро». «Мы встречались с активом „Молодой Гвардии“ и особое внимание уделили взаимодействию с рабочей молодежью. Выработали ряд предложений. Будем прорабатывать их на площадке партии, чтобы это были полноценные интересные программы. В ближайшее время их представим», — отметил Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Полпред также отметил, что в настоящий момент в России формируется новый национальный проект «Молодежь и дети». Он позволит реализовывать еще больше идей, которые стабильно предлагают молодые люди. В ходе встречи Якушев также выделил одну из главных проблем — кадровый дефицит в стране в целом. Он призвал уделить особое внимание ее решению. В частности, образовательные организации и органы власти в регионах должны создавать комфортную среду, которая позволит выпускникам трудоустроиться сразу после выпуска. Сейчас не более 40% молодых специалистов работают по профессии после окончания обучения, обратил внимание Якушев. Форум «Утро» с участием уральской молодежи проходил с 23 по 28 июня в Екатеринбурге. Мероприятие проходило на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Главная тема форума в 2024 году — «Урал профессиональный.