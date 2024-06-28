Минздрав: 6 пострадавших от терактов в Дагестане находятся в тяжелом состоянии

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Клинический институт мозга. Березовский, палата, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Почти 20 пострадавших находятся в больнице (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

После терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня 19 пострадавших продолжают лечение в больницах. Шестеро из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара. Шесть из них остаются в тяжелом состоянии», — сказал Алексей Кузнецов.

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После терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня 19 пострадавших продолжают лечение в больницах. Шестеро из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. «19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара. Шесть из них остаются в тяжелом состоянии», — сказал Алексей Кузнецов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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