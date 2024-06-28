Минздрав: 6 пострадавших от терактов в Дагестане находятся в тяжелом состоянии

28 июня 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Почти 20 пострадавших находятся в больнице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие После терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня 19 пострадавших продолжают лечение в больницах. Шестеро из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. «19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара. Шесть из них остаются в тяжелом состоянии», — сказал Алексей Кузнецов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня 19 пострадавших продолжают лечение в больницах. Шестеро из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. «19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара. Шесть из них остаются в тяжелом состоянии», — сказал Алексей Кузнецов.