Минздрав: 6 пострадавших от терактов в Дагестане находятся в тяжелом состоянии

Почти 20 пострадавших находятся в больнице (архивное фото)
новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
После терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня 19 пострадавших продолжают лечение в больницах. Шестеро из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара. Шесть из них остаются в тяжелом состоянии», — сказал Алексей Кузнецов.
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