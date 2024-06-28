В Тюменской области обновляют дороги на туристических маршрутах

28 июня 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Ремонты ведутся в рамках нацпроекта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в 2024 году отремонтируют дороги на туристических маршрутах в Тюмени и Тобольске. В частности, полностью обновят путепровод на Салаирском тракте и подъезд к Тобольску. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «В рамках работ по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ уделяем особое внимание туристическим маршрутам. Ежегодно обновляем дороги к зонам отдыха, паркам и достопримечательностям. В этом году в Тюмени на Салаирском тракте, вдоль которого находятся популярные термы, ведется ремонт путепровода. Уже обновили половину моста. К середине июля дорожники обещают открыть движение полностью», — рассказал Моор. Также работы ведутся на улице Барнаульской вдоль экопарка «Затюменский». В районе Медицинского города появится более сотни парковочных мест. Кроме того, будет полностью обновлен подъезд к Тобольску через поселок Прииртышский, через который туристы попадают в парк Ермаково поле. Местами там построят тротуары и остановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в 2024 году отремонтируют дороги на туристических маршрутах в Тюмени и Тобольске. В частности, полностью обновят путепровод на Салаирском тракте и подъезд к Тобольску. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «В рамках работ по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ уделяем особое внимание туристическим маршрутам. Ежегодно обновляем дороги к зонам отдыха, паркам и достопримечательностям. В этом году в Тюмени на Салаирском тракте, вдоль которого находятся популярные термы, ведется ремонт путепровода. Уже обновили половину моста. К середине июля дорожники обещают открыть движение полностью», — рассказал Моор. Также работы ведутся на улице Барнаульской вдоль экопарка «Затюменский». В районе Медицинского города появится более сотни парковочных мест. Кроме того, будет полностью обновлен подъезд к Тобольску через поселок Прииртышский, через который туристы попадают в парк Ермаково поле. Местами там построят тротуары и остановки.