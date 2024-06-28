В Тюменской области обновляют дороги на туристических маршрутах

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Ремонт дорог. Тюмень, ремонт дороги, знак ремонт дороги, ремонт дорог, ремонтные работы, знак ремонт дорог, знак ремонт, знак ремонтные работы
Ремонты ведутся в рамках нацпроекта Фото:

В Тюменской области в 2024 году отремонтируют дороги на туристических маршрутах в Тюмени и Тобольске. В частности, полностью обновят путепровод на Салаирском тракте и подъезд к Тобольску. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор.

«В рамках работ по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ уделяем особое внимание туристическим маршрутам. Ежегодно обновляем дороги к зонам отдыха, паркам и достопримечательностям. В этом году в Тюмени на Салаирском тракте, вдоль которого находятся популярные термы, ведется ремонт путепровода. Уже обновили половину моста. К середине июля дорожники обещают открыть движение полностью», — рассказал Моор.

Также работы ведутся на улице Барнаульской вдоль экопарка «Затюменский». В районе Медицинского города появится более сотни парковочных мест. Кроме того, будет полностью обновлен подъезд к Тобольску через поселок Прииртышский, через который туристы попадают в парк Ермаково поле. Местами там построят тротуары и остановки.

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В Тюменской области в 2024 году отремонтируют дороги на туристических маршрутах в Тюмени и Тобольске. В частности, полностью обновят путепровод на Салаирском тракте и подъезд к Тобольску. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «В рамках работ по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ уделяем особое внимание туристическим маршрутам. Ежегодно обновляем дороги к зонам отдыха, паркам и достопримечательностям. В этом году в Тюмени на Салаирском тракте, вдоль которого находятся популярные термы, ведется ремонт путепровода. Уже обновили половину моста. К середине июля дорожники обещают открыть движение полностью», — рассказал Моор. Также работы ведутся на улице Барнаульской вдоль экопарка «Затюменский». В районе Медицинского города появится более сотни парковочных мест. Кроме того, будет полностью обновлен подъезд к Тобольску через поселок Прииртышский, через который туристы попадают в парк Ермаково поле. Местами там построят тротуары и остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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