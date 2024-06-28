Россия заявила протест Японии из-за военных учений

Россия выразила протест японской стороне в связи с проведением военных учений с 19 по 25 июля на острове Хоккайдо, который расположен рядом с российскими границами. Об этом сообщает МИД РФ.
«28 июня Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо», — говорится на сайте МИД. Они проходили вблизи границ РФ.
Российские дипломаты указали Токио на недопустимость военных учений у дальневосточных границ России. В особенности тех учений, которые проводятся совместно с государствами-членами НАТО. В МИД РФ заявили, что такие действия со стороны Японии и ее союзников по НАТО рассматриваются как потенциальная угроза безопасности страны.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Канада провели военные учения к востоку от Курильских островов и южнее острова Хонсю. Основной их целью являлось достижение боевой согласованности между Военно-морскими силами этих стран. Среди них: тренировка поражения надводных учебных мишеней, пишет Pravda.Ru.
Также США провели военные учения и в Южной Корее. Там страна подняла в небо стратегические бомбардировщики Б-52. Под прикрытием американских и южно-корейских истребителей проводились маневры по отработке ударов по целям на земле, передает телеканал ОТР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.