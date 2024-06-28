Россия заявила протест Японии из-за военных учений

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РФ выразила Японии протест из-за проведения боевых учений вблизи российских границ, заявили в МИД РФ
РФ выразила Японии протест из-за проведения боевых учений вблизи российских границ, заявили в МИД РФ Фото:

Россия выразила протест японской стороне в связи с проведением военных учений с 19 по 25 июля на острове Хоккайдо, который расположен рядом с российскими границами. Об этом сообщает МИД РФ.  

«28 июня Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо», — говорится на сайте МИД. Они проходили вблизи границ РФ. 

Российские дипломаты указали Токио на недопустимость военных учений у дальневосточных границ России. В особенности тех учений, которые проводятся совместно с государствами-членами НАТО. В МИД РФ заявили, что такие действия со стороны Японии и ее союзников по НАТО рассматриваются как потенциальная угроза безопасности страны.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Канада провели военные учения к востоку от Курильских островов и южнее острова Хонсю. Основной их целью являлось достижение боевой согласованности между Военно-морскими силами этих стран. Среди них: тренировка поражения надводных учебных мишеней, пишет Pravda.Ru. 

Также США провели военные учения и в Южной Корее. Там страна подняла в небо стратегические бомбардировщики Б-52. Под прикрытием американских и южно-корейских истребителей проводились маневры по отработке ударов по целям на земле, передает телеканал ОТР

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Россия выразила протест японской стороне в связи с проведением военных учений с 19 по 25 июля на острове Хоккайдо, который расположен рядом с российскими границами. Об этом сообщает МИД РФ.   «28 июня Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо», — говорится на сайте МИД. Они проходили вблизи границ РФ.  Российские дипломаты указали Токио на недопустимость военных учений у дальневосточных границ России. В особенности тех учений, которые проводятся совместно с государствами-членами НАТО. В МИД РФ заявили, что такие действия со стороны Японии и ее союзников по НАТО рассматриваются как потенциальная угроза безопасности страны. Ранее сообщалось, что США, Япония и Канада провели военные учения к востоку от Курильских островов и южнее острова Хонсю. Основной их целью являлось достижение боевой согласованности между Военно-морскими силами этих стран. Среди них: тренировка поражения надводных учебных мишеней, пишет Pravda.Ru.  Также США провели военные учения и в Южной Корее. Там страна подняла в небо стратегические бомбардировщики Б-52. Под прикрытием американских и южно-корейских истребителей проводились маневры по отработке ударов по целям на земле, передает телеканал ОТР. 
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