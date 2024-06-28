В центре Екатеринбурга в разгар «Ночи музыки» обнаружена граната

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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , боеприпас, лимонка, граната ф1
Гранату достали с помощью магнита и веревки Фото:

Вечером 28 июня в центре Екатеринбурга, возле плотины городского пруда, то есть недалеко от основных площадок «Ночи музыки», обнаружили гранату. Силовики оцепили участок и достали устройство, рассказал URA.RU осведомленный источник в экстренных службах.

«Оператор передал, что, где плавают катера, недалеко от захода воды в верхний бьеф ГТС (гидротехническое сооружение прим. ред. URA.RU) нашли гранату, полиция все оцепила», — говорится в сообщении, гуляющем по чатам силовиков. Из него также следует, что устройство достали с помощью магнита и веревки. Как оказалось, это была настоящая граната, брошенная 25-30 лет назад. На момент публикации обстановка на месте была уже спокойной.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там рекомендовали задать вопрос Росгвардии. Ответ от ведомства ожидается.

Фото:

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Вечером 28 июня в центре Екатеринбурга, возле плотины городского пруда, то есть недалеко от основных площадок «Ночи музыки», обнаружили гранату. Силовики оцепили участок и достали устройство, рассказал URA.RU осведомленный источник в экстренных службах. «Оператор передал, что, где плавают катера, недалеко от захода воды в верхний бьеф ГТС (гидротехническое сооружение прим. ред. URA.RU) нашли гранату, полиция все оцепила», — говорится в сообщении, гуляющем по чатам силовиков. Из него также следует, что устройство достали с помощью магнита и веревки. Как оказалось, это была настоящая граната, брошенная 25-30 лет назад. На момент публикации обстановка на месте была уже спокойной. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там рекомендовали задать вопрос Росгвардии. Ответ от ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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