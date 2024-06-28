В центре Екатеринбурга в разгар «Ночи музыки» обнаружена граната

Вечером 28 июня в центре Екатеринбурга, возле плотины городского пруда, то есть недалеко от основных площадок «Ночи музыки», обнаружили гранату. Силовики оцепили участок и достали устройство, рассказал URA.RU осведомленный источник в экстренных службах.
«Оператор передал, что, где плавают катера, недалеко от захода воды в верхний бьеф ГТС (гидротехническое сооружение прим. ред. URA.RU) нашли гранату, полиция все оцепила», — говорится в сообщении, гуляющем по чатам силовиков. Из него также следует, что устройство достали с помощью магнита и веревки. Как оказалось, это была настоящая граната, брошенная 25-30 лет назад. На момент публикации обстановка на месте была уже спокойной.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там рекомендовали задать вопрос Росгвардии. Ответ от ведомства ожидается.
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