Ожидания провалились: на первый за пять лет выпускной в Екатеринбурге пришло меньше 3 тысяч человек. Фото

Общегородской выпускной в Екатеринбурге испортила погода

28 июня 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Пришедшим на концерт выпускникам не помешал дождь Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU На первый за пять лет общегородской выпускной в Екатеринбурге пришло в пять раз меньше человек, чем ожидали, — 2810. Актуальную цифру URA.RU предоставили организаторы. Вероятно, на посещаемость шоу «ВыпускникON» в парке Маяковского повлияла непогода: с самого начала шел дождь. На этапе подготовки события поступило 16 тысяч заявок на участие. Фан-зона ЦПКиО была готова принять всех. Однако специалист городского департамента образования Елена Гордеева предупредила сразу: даже в хорошую погоду приходит только часть. «Надеемся, что хоть тысяч восемь будет. Это и выпускники, и родители, и учителя. Также разрешили побывать на мероприятии девятым классам», — отмечала она в беседе с URA.RU. Перед началом концертной программы для выпускников в шатрах устроили активности. Многие все же пришедшие использовали это, чтобы укрыться от осадков. В 19:00 ведущий «Орла и решки» Антон Зайцев, которому доверили микрофон, объявил о начале 40-минутного урока «Post Scriptum», в котором для выпускников прозвучали напутствия от родителей, учителей, первоклассников. Завершилась эта часть выступлением победителей шоу «Новые танцы на ТНТ» DS Crew. На танцпол вышла группа RASA, которую все знают по вирусному треку «Пчеловод». Кто-то подпевал им, другие танцевали — равнодушных не было. А завершил концертную программу хедлайнер сочинской Олимпиады-2014 DJ Leonid Rudenko. С ним настроение было уже другое: разочарованные, вымокшие выпускники начали покидать фан-зону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На первый за пять лет общегородской выпускной в Екатеринбурге пришло в пять раз меньше человек, чем ожидали, — 2810. Актуальную цифру URA.RU предоставили организаторы. Вероятно, на посещаемость шоу «ВыпускникON» в парке Маяковского повлияла непогода: с самого начала шел дождь. На этапе подготовки события поступило 16 тысяч заявок на участие. Фан-зона ЦПКиО была готова принять всех. Однако специалист городского департамента образования Елена Гордеева предупредила сразу: даже в хорошую погоду приходит только часть. «Надеемся, что хоть тысяч восемь будет. Это и выпускники, и родители, и учителя. Также разрешили побывать на мероприятии девятым классам», — отмечала она в беседе с URA.RU. Перед началом концертной программы для выпускников в шатрах устроили активности. Многие все же пришедшие использовали это, чтобы укрыться от осадков. В 19:00 ведущий «Орла и решки» Антон Зайцев, которому доверили микрофон, объявил о начале 40-минутного урока «Post Scriptum», в котором для выпускников прозвучали напутствия от родителей, учителей, первоклассников. Завершилась эта часть выступлением победителей шоу «Новые танцы на ТНТ» DS Crew. На танцпол вышла группа RASA, которую все знают по вирусному треку «Пчеловод». Кто-то подпевал им, другие танцевали — равнодушных не было. А завершил концертную программу хедлайнер сочинской Олимпиады-2014 DJ Leonid Rudenko. С ним настроение было уже другое: разочарованные, вымокшие выпускники начали покидать фан-зону.