28 июня 2024

Хаски прыгнул к фанатам, а в «Теле-клубе» и на Плотинке толпы: фото с «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Хаски и Cream Soda выступили на «Ночи музыки» в Екатеринбурге
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Фанаты стояли в гигантских очередях ради звезд
Фанаты стояли в гигантских очередях ради звезд Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

В Екатеринбурге в самом разгаре главный музыкальный фестиваль года — Ural Music Night. Тысячи горожан даже под дождем пришли на сотни площадок, чтобы послушать любимых исполнителей. Особый ажиотаж на Плотинке (там, кстати, в разгар массовых тусовок нашли гранату). И в «Теле-клубе», где выступали Хаски, Dead Blonde и GSPD. Чтобы посмотреть на них, люди были готовы отстоять в огромных очередях. Помимо этого, на самих концертах фанаты устраивают слэм, скандируют слова «Екатеринбург» и «Россия». Подробнее о том, как проходит Ночь музыки в 2024 году, — в фоторепортаже URA.RU.

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В Екатеринбурге в самом разгаре главный музыкальный фестиваль года — Ural Music Night. Тысячи горожан даже под дождем пришли на сотни площадок, чтобы послушать любимых исполнителей. Особый ажиотаж на Плотинке (там, кстати, в разгар массовых тусовок нашли гранату). И в «Теле-клубе», где выступали Хаски, Dead Blonde и GSPD. Чтобы посмотреть на них, люди были готовы отстоять в огромных очередях. Помимо этого, на самих концертах фанаты устраивают слэм, скандируют слова «Екатеринбург» и «Россия». Подробнее о том, как проходит Ночь музыки в 2024 году, — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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