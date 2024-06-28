Хаски прыгнул к фанатам, а в «Теле-клубе» и на Плотинке толпы: фото с «Ночи музыки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в самом разгаре главный музыкальный фестиваль года — Ural Music Night. Тысячи горожан даже под дождем пришли на сотни площадок, чтобы послушать любимых исполнителей. Особый ажиотаж на Плотинке (там, кстати, в разгар массовых тусовок нашли гранату). И в «Теле-клубе», где выступали Хаски, Dead Blonde и GSPD. Чтобы посмотреть на них, люди были готовы отстоять в огромных очередях. Помимо этого, на самих концертах фанаты устраивают слэм, скандируют слова «Екатеринбург» и «Россия». Подробнее о том, как проходит Ночь музыки в 2024 году, — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!