Розыгрыш автомобиля на «Ночи музыки» закончился курьезом

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге впервые разыграли автомобиль

29 июня 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Geely Atlas стоит около 2,8 млн рублей Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Впервые за 10 лет проведения «Ночи музыки» среди посетителей разыграли автомобиль — обладателем новой китайской Geely Atlas стал Алексей Шапшалов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с Октябрьской площади, где завершается масштабный фестиваль. Организаторы дважды не смогли дозвониться до победителей, а Шапшалову повезло — он был третьим, кого вытащили из барабана. «Да ладно? У меня просто слов нет», — прокомментировал счастливчик. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, от гостей Ural Music Night требовалось минимум усилий. До 27 июня необходимо было заполнить купон — он был на последней странице газеты «Авто.ру», ее выдавали на улицах Екатеринбурга и в «Гринвиче», 28 июня — около сцены на Плотинке. После участникам следовало вырезать купон и опустить в специальный бокс в ТРЦ «Гринвич». Geely Atlas стоит около 2,8 млн рублей. В машине есть круиз-контроль, усилитель руля, бортовой компьютер, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа и регулировка руля по вылету. «Ночь музыки» проходила в Екатеринбурге с 28 на 29 июня. На сцену выходили GSPD, Dead Blond, Хаски. Cream Soda, Mary Gu и другие. Подробнее о фестивале — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые за 10 лет проведения «Ночи музыки» среди посетителей разыграли автомобиль — обладателем новой китайской Geely Atlas стал Алексей Шапшалов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с Октябрьской площади, где завершается масштабный фестиваль. Организаторы дважды не смогли дозвониться до победителей, а Шапшалову повезло — он был третьим, кого вытащили из барабана. «Да ладно? У меня просто слов нет», — прокомментировал счастливчик. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, от гостей Ural Music Night требовалось минимум усилий. До 27 июня необходимо было заполнить купон — он был на последней странице газеты «Авто.ру», ее выдавали на улицах Екатеринбурга и в «Гринвиче», 28 июня — около сцены на Плотинке. После участникам следовало вырезать купон и опустить в специальный бокс в ТРЦ «Гринвич». Geely Atlas стоит около 2,8 млн рублей. В машине есть круиз-контроль, усилитель руля, бортовой компьютер, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа и регулировка руля по вылету. «Ночь музыки» проходила в Екатеринбурге с 28 на 29 июня. На сцену выходили GSPD, Dead Blond, Хаски. Cream Soda, Mary Gu и другие. Подробнее о фестивале — в онлайн-трансляции URA.RU.