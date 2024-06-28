Сухогруз с пшеницей из России сел на мель в Турции

29 июня 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Предположительно, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Турции сел на мель сухогруз с пшеницей, следовавший из России. Об этом сообщили в Главном управлении береговой охраны страны. Известно, что судно остановилось у берегов Стамбула. «Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир „Спасение-10“ направлены к месту происшествия со 169-метровым сухогрузом с пшеницей Lady Ayana, который села на мель», — говорится в сообщении, передает TGRT Haber. Уточняется, что это произошло после того, как судно бросило якорь в районе Ешилькей. Предположительно, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Турции сел на мель сухогруз с пшеницей, следовавший из России. Об этом сообщили в Главном управлении береговой охраны страны. Известно, что судно остановилось у берегов Стамбула. «Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир „Спасение-10“ направлены к месту происшествия со 169-метровым сухогрузом с пшеницей Lady Ayana, который села на мель», — говорится в сообщении, передает TGRT Haber. Уточняется, что это произошло после того, как судно бросило якорь в районе Ешилькей. Предположительно, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса.