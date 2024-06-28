28 июня 2024

Сухогруз с пшеницей из России сел на мель в Турции

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Предположительно, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса Фото:

В Турции сел на мель сухогруз с пшеницей, следовавший из России. Об этом сообщили в Главном управлении береговой охраны страны. Известно, что судно остановилось у берегов Стамбула.

«Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир „Спасение-10“ направлены к месту происшествия со 169-метровым сухогрузом с пшеницей Lady Ayana, который села на мель», — говорится в сообщении, передает TGRT Haber. Уточняется, что это произошло после того, как судно бросило якорь в районе Ешилькей. Предположительно, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса.

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В Турции сел на мель сухогруз с пшеницей, следовавший из России. Об этом сообщили в Главном управлении береговой охраны страны. Известно, что судно остановилось у берегов Стамбула. «Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир „Спасение-10“ направлены к месту происшествия со 169-метровым сухогрузом с пшеницей Lady Ayana, который села на мель», — говорится в сообщении, передает TGRT Haber. Уточняется, что это произошло после того, как судно бросило якорь в районе Ешилькей. Предположительно, Lady Ayana ходит под флагом Барбадоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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