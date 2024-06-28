В ХМАО врачи спасли пациентку с огромной опухолью в почке

Врачи Сургутской окружной клинической больницы (ХМАО) удалили пациентке, занимающую половину почки опухоль. В окружном депздраве сообщили, что онкологи провели операцию через три прокола и буквально собрали орган по частям.
«На УЗИ врачи обнаружили новообразование, которое поражало половину почки. По результатам КТ выявили, что размеры образования достиг 60 мм и имеет прорастание в полостную систему. Почку удалось спасти, практически собрав ее заново. Онкологам удалось удалить опухоль малоинвазивным путём через три небольших прокола и провести реконструкцию оставшейся части», — поделились историей спасения в telegram-канале ведомства.
Изначально прогнозы были не утешительные, спасти почку шансов практически не было. Однако сургутские онкологи воспользовались современными технологиями и оборудованием и провели сложную операцию. В результате уже на следующий день, после ее проведения пациентка могла свободно передвигаться и хорошо себя чувствовала.
Сургутские онкологи ранее удалили 63-летнему пациенту опухоль размером с футбольным мяч из брюшной полости. Забрюшинная саркома занимала всю правую половину живота со смещением органов брюшной полости влево, а также поражала почку.
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