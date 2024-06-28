28 июня 2024

В ХМАО врачи спасли пациентку с огромной опухолью в почке

© Служба новостей «URA.RU»
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На следующий день после операции пациентка уже могла ходить
На следующий день после операции пациентка уже могла ходить Фото:

Врачи Сургутской окружной клинической больницы (ХМАО) удалили пациентке, занимающую половину почки опухоль. В окружном депздраве сообщили, что онкологи провели операцию через три прокола и буквально собрали орган по частям.

«На УЗИ врачи обнаружили новообразование, которое поражало половину почки. По результатам КТ выявили, что размеры образования достиг 60 мм и имеет прорастание в полостную систему. Почку удалось спасти, практически собрав ее заново. Онкологам удалось удалить опухоль малоинвазивным путём через три небольших прокола и провести реконструкцию оставшейся части», — поделились историей спасения в telegram-канале ведомства.

Изначально прогнозы были не утешительные, спасти почку шансов практически не было. Однако сургутские онкологи воспользовались современными технологиями и оборудованием и провели сложную операцию. В результате уже на следующий день, после ее проведения пациентка могла свободно передвигаться и хорошо себя чувствовала.

Сургутские онкологи ранее удалили 63-летнему пациенту опухоль размером с футбольным мяч из брюшной полости. Забрюшинная саркома занимала всю правую половину живота со смещением органов брюшной полости влево, а также поражала почку.

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Врачи Сургутской окружной клинической больницы (ХМАО) удалили пациентке, занимающую половину почки опухоль. В окружном депздраве сообщили, что онкологи провели операцию через три прокола и буквально собрали орган по частям. «На УЗИ врачи обнаружили новообразование, которое поражало половину почки. По результатам КТ выявили, что размеры образования достиг 60 мм и имеет прорастание в полостную систему. Почку удалось спасти, практически собрав ее заново. Онкологам удалось удалить опухоль малоинвазивным путём через три небольших прокола и провести реконструкцию оставшейся части», — поделились историей спасения в telegram-канале ведомства. Изначально прогнозы были не утешительные, спасти почку шансов практически не было. Однако сургутские онкологи воспользовались современными технологиями и оборудованием и провели сложную операцию. В результате уже на следующий день, после ее проведения пациентка могла свободно передвигаться и хорошо себя чувствовала. Сургутские онкологи ранее удалили 63-летнему пациенту опухоль размером с футбольным мяч из брюшной полости. Забрюшинная саркома занимала всю правую половину живота со смещением органов брюшной полости влево, а также поражала почку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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