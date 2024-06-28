Аналитики назвали топ вакансии в ХМАО с зарплатой от 200 тысяч рублей

В ХМАО высокооплачиваемую работу предлагают кандидатам соответствующим образованием и большим стажем работы. Подборку вариантов с зарплатными предложениями от 200 000 рублей сделали эксперты Авито Работы на основе данных платформы.
«На строительный объект в Излучинске требуется главный сварщик, которому предлагают зарплату от 250 000 рублей в месяц. Завершение проекта планируется на июнь 2026 года, и компания обеспечит специалисту на это время проживание в благоустроенной квартире, а также оплатит расходы на проезд. В перечне требований к кандидату: высшее образование, знание технологий строительства и действующих нормативов, управленческий опыт», — сообщили аналитики портала.
В вакансии менеджера по продажам в автосалоне в Сургуте указана сдельная оплата от 200 000 до 400 000 рублей в месяц. Ему поручат продавать и принимать автомобили с пробегом. Компания готова обучить начинающего специалиста. График предполагает пятидневную рабочую неделю.
В Нижневартовске опытный стоматолог-ортопед может рассчитывать на оплату от 300 000 рублей. Клиника примет и иногороднего специалиста, оплатив ему проезд и жильё на первое время. Кандидат должен иметь опыт работы по специальности не менее трёх лет, знать современные технологии протезирования зубов, уметь планировать имплантацию любой сложности.
Для работы в Лангепасе и Когалыме транспортная компания подыскивает водителя с правами категории СЕ и с опытом работы на седельном тягаче-вездеходе КАМАЗ. Работодатель обещает предоставить специалисту автомобили 2015-2021 года выпуска и комфортный режим труда и отдыха, а также зарплату от 250 000 рублей.
Машинисту крана-манипулятора с соответствующим удостоверением и опытом не менее года предлагают 210 000 рублей в месяц, если он будет работать на базе в Нефтеюганске. А при выезде на месторождение оплата может быть ещё выше. Специалист будет выполнять погрузочно-разгрузочные работы по сменному графику.
Компании в ХМАО стали охотнее звать на работу сотрудников без опыта. Количество вакансий для молодых специалистов выросло на 26% с апреля, а спрос в округе наблюдается преимущественно в сфере торговли.
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