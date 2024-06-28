28 июня 2024

Объявлен в розыск сбежавший в СВО фигурант дела об обмане вкладчиков

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Судья постановила заключить Андрея Кочанова после поимки в СИЗО «Бутырка»
Судья постановила заключить Андрея Кочанова после поимки в СИЗО «Бутырка» Фото:

Таганский районный суд Москвы объявил в розыск фигуранта уголовного дела экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» Андрея Кочанова. По словам адвокатов, мужчина, оставленный под домашним арестом, уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в спецоперации России на Украине.

«Его адвокаты пытались объяснить отсутствие клиента отъездом в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО... Ранее он просил разрешения пройти медкомиссию, но получил от судьи Альбины Тимаковой отказ… Судья Тимакова без колебаний объявила Андрея Кочанова в розыск, постановив после обнаружения заключить его в СИЗО „Бутырка“», — передает газета «Коммерсант».

По информации газеты, больше года Кочанов исправно являлся в суд, однако на очередное заседание он не явился. Направленные к нему домой сотрудники ФСИН не нашли никого по адресу прописки.

По версии следствия, фигуранты собирали крупные суммы с пенсионеров, включая тех, кто ликвидировал аварии на Чернобыльской АЭС, обещая им около 60% годовых за счет вложений в строительство в Германии. С заявлением о хищении денег москвичи начали обращаться еще несколько лет назад — в деле больше 100 потерпевших, некоторые из которых отдали организации миллионы рублей.

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Таганский районный суд Москвы объявил в розыск фигуранта уголовного дела экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» Андрея Кочанова. По словам адвокатов, мужчина, оставленный под домашним арестом, уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в спецоперации России на Украине. «Его адвокаты пытались объяснить отсутствие клиента отъездом в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО... Ранее он просил разрешения пройти медкомиссию, но получил от судьи Альбины Тимаковой отказ… Судья Тимакова без колебаний объявила Андрея Кочанова в розыск, постановив после обнаружения заключить его в СИЗО „Бутырка“», — передает газета «Коммерсант». По информации газеты, больше года Кочанов исправно являлся в суд, однако на очередное заседание он не явился. Направленные к нему домой сотрудники ФСИН не нашли никого по адресу прописки. По версии следствия, фигуранты собирали крупные суммы с пенсионеров, включая тех, кто ликвидировал аварии на Чернобыльской АЭС, обещая им около 60% годовых за счет вложений в строительство в Германии. С заявлением о хищении денег москвичи начали обращаться еще несколько лет назад — в деле больше 100 потерпевших, некоторые из которых отдали организации миллионы рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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