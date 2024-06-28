На трассе Байкалово — Туринская Слобода — Туринск в Свердловской области 28 июня водитель «КАМАЗа» наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении и резко повернул влево, не обозначив свой маневр. В результате ДТП ехавший на велосипеде мужчина скончался на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель грузового автомобиля КАМАЗ, двигаясь в сторону села Туринская Слобода, допустил наезд на велосипедиста, который двигался впереди в попутном направлении и совершал внезапный поворот налево без подачи сигнала поворота», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина 1953 года рождения скончался от полученных травм до прибытия медиков.
Пенсионер направлялся на электрическом трехколесном велосипеде в гости к родственникам. Водитель грузовика пояснил автоинспекторам, что не ожидал от велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, резких маневров, поэтому не успел среагировать на поворот. По факту ДТП проводится расследование.
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