28 июня 2024

В Свердловской области КАМАЗ насмерть сбил пенсионера-велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист скончался до прибытия скорой медицинской помощи
Велосипедист скончался до прибытия скорой медицинской помощи Фото:

На трассе Байкалово — Туринская Слобода — Туринск в Свердловской области 28 июня водитель «КАМАЗа» наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении и резко повернул влево, не обозначив свой маневр. В результате ДТП ехавший на велосипеде мужчина скончался на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель грузового автомобиля КАМАЗ, двигаясь в сторону села Туринская Слобода, допустил наезд на велосипедиста, который двигался впереди в попутном направлении и совершал внезапный поворот налево без подачи сигнала поворота», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина 1953 года рождения скончался от полученных травм до прибытия медиков.

Пенсионер направлялся на электрическом трехколесном велосипеде в гости к родственникам. Водитель грузовика пояснил автоинспекторам, что не ожидал от велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, резких маневров, поэтому не успел среагировать на поворот. По факту ДТП проводится расследование.

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На трассе Байкалово — Туринская Слобода — Туринск в Свердловской области 28 июня водитель «КАМАЗа» наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении и резко повернул влево, не обозначив свой маневр. В результате ДТП ехавший на велосипеде мужчина скончался на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузового автомобиля КАМАЗ, двигаясь в сторону села Туринская Слобода, допустил наезд на велосипедиста, который двигался впереди в попутном направлении и совершал внезапный поворот налево без подачи сигнала поворота», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина 1953 года рождения скончался от полученных травм до прибытия медиков. Пенсионер направлялся на электрическом трехколесном велосипеде в гости к родственникам. Водитель грузовика пояснил автоинспекторам, что не ожидал от велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, резких маневров, поэтому не успел среагировать на поворот. По факту ДТП проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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