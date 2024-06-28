На выборах президента Ирана определились два лидера

После подсчета больше двух миллионов голосов на выборах президента Ирана определились два лидирующих кандидата. За Масуда Пезешкиана и за Саида Джалили иранцы отдали больше 950 тысяч голосов соответственно, следует из данных обработки бюллетеней.
«Рейтинг голосов среди кандидатов следующий: Пезешкиан — 973 тысячи голосов. Саид Джалил — 963 тысячи голосов. Мохаммад Багер Галибаф — 341 тысяча голосов. Мостафа Пурмохаммади — 16 тысяч голосов», — приводит данные иранское издание Tasnim.
Пезешкиан — депутат местного парламента с 2008 года, который ранее занимал должность министра здравоохранения страны. Джалили — представитель аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года.
До выборов в Иране допустили шесть человек, однако двое из них сняли свои кандидатуры за день до голосования, передает телеканал 360. В мае 2024 года президент страны Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах, сообщает «Царьград». После этого были назначены выборы главы государства.
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