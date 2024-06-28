28 июня 2024

На выборах президента Ирана определились два лидера

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Два лидирующих кандидата определились после подсчета больше двух миллионов голосов
Два лидирующих кандидата определились после подсчета больше двух миллионов голосов Фото:

После подсчета больше двух миллионов голосов на выборах президента Ирана определились два лидирующих кандидата. За Масуда Пезешкиана и за Саида Джалили иранцы отдали больше 950 тысяч голосов соответственно, следует из данных обработки бюллетеней.

«Рейтинг голосов среди кандидатов следующий: Пезешкиан — 973 тысячи голосов. Саид Джалил — 963 тысячи голосов. Мохаммад Багер Галибаф — 341 тысяча голосов. Мостафа Пурмохаммади — 16 тысяч голосов», — приводит данные иранское издание Tasnim.

Пезешкиан — депутат местного парламента с 2008 года, который ранее занимал должность министра здравоохранения страны. Джалили — представитель аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года. 

До выборов в Иране допустили шесть человек, однако двое из них сняли свои кандидатуры за день до голосования, передает телеканал 360. В мае 2024 года президент страны Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах, сообщает «Царьград». После этого были назначены выборы главы государства.

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После подсчета больше двух миллионов голосов на выборах президента Ирана определились два лидирующих кандидата. За Масуда Пезешкиана и за Саида Джалили иранцы отдали больше 950 тысяч голосов соответственно, следует из данных обработки бюллетеней. «Рейтинг голосов среди кандидатов следующий: Пезешкиан — 973 тысячи голосов. Саид Джалил — 963 тысячи голосов. Мохаммад Багер Галибаф — 341 тысяча голосов. Мостафа Пурмохаммади — 16 тысяч голосов», — приводит данные иранское издание Tasnim. Пезешкиан — депутат местного парламента с 2008 года, который ранее занимал должность министра здравоохранения страны. Джалили — представитель аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года.  До выборов в Иране допустили шесть человек, однако двое из них сняли свои кандидатуры за день до голосования, передает телеканал 360. В мае 2024 года президент страны Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах, сообщает «Царьград». После этого были назначены выборы главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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