В ХМАО перенесли мероприятия, посвященные Дню молодежи

В ХМАО из-за непогоды перенесли два мероприятия в Пойковском и Салыме, которые были приурочены ко Дню молодежи. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района
«Земляки! Погода внесла свои корректировки, и мы вынуждены перенести два больших мероприятия, которые запланированы на сегодня!» — написала Бочко в своем telegram-канале.
Речь идет о районном Дне молодежи в Пойковском и турслете «Равные возможности» в Салыме. О новых датах сообщат позже.
В округе 29 июня спрогнозировали грозу с ветром порывами до 20 метров в секунду. Синоптики сервиса Gismeteo обещают выпадение до 48 миллиметров осадков. Это две трети месячной нормы.
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