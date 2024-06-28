28 июня 2024

В ХМАО перенесли мероприятия, посвященные Дню молодежи

В Пойковском и Салыме из-за непогоды перенесли мероприятия Дня молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за дождей перенесли два мероприятия в ХМАО
Из-за дождей перенесли два мероприятия в ХМАО Фото:

В ХМАО из-за непогоды перенесли два мероприятия в Пойковском и Салыме, которые были приурочены ко Дню молодежи. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко.

«Земляки! Погода внесла свои корректировки, и мы вынуждены перенести два больших мероприятия, которые запланированы на сегодня!» — написала Бочко в своем telegram-канале.

Речь идет о районном Дне молодежи в Пойковском и турслете «Равные возможности» в Салыме. О новых датах сообщат позже.

В округе 29 июня спрогнозировали грозу с ветром порывами до 20 метров в секунду. Синоптики сервиса Gismeteo обещают выпадение до 48 миллиметров осадков. Это две трети месячной нормы.

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В ХМАО из-за непогоды перенесли два мероприятия в Пойковском и Салыме, которые были приурочены ко Дню молодежи. Об этом сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко. «Земляки! Погода внесла свои корректировки, и мы вынуждены перенести два больших мероприятия, которые запланированы на сегодня!» — написала Бочко в своем telegram-канале. Речь идет о районном Дне молодежи в Пойковском и турслете «Равные возможности» в Салыме. О новых датах сообщат позже. В округе 29 июня спрогнозировали грозу с ветром порывами до 20 метров в секунду. Синоптики сервиса Gismeteo обещают выпадение до 48 миллиметров осадков. Это две трети месячной нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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