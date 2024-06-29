ВС РФ подбили американскую боевую машину пехоты (БМП) Brаdley. Техника ВСУ подстрелена в районе села Сокол на авдеевском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», — сообщил Кимаковский ТАСС. По его словам, в ходе боевых действий за населенный пункт Сокол украинская сторона понесла значительные потери. Отмечается, что число погибших солдат ВСУ может достигать нескольких сотен.
Ранее сообщалось, что российские десантники 76-й дивизии получили дроны «Скворец». На фронт доставил более 700 беспилотников. По словам представителя дивизии, только за май «Скворцы» помогли ликвидировать около 20 единиц бронированной техники ВСУ. В число уничтоженных машин входят Леопарды и Брэдли.
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