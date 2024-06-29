На авдеевском направлении подбили американскую Brаdley

29 июня 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

На авдеевском направлении подбита американская боевая машина пехоты Brаdley Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ подбили американскую боевую машину пехоты (БМП) Brаdley. Техника ВСУ подстрелена в районе села Сокол на авдеевском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», — сообщил Кимаковский ТАСС. По его словам, в ходе боевых действий за населенный пункт Сокол украинская сторона понесла значительные потери. Отмечается, что число погибших солдат ВСУ может достигать нескольких сотен. Ранее сообщалось, что российские десантники 76-й дивизии получили дроны «Скворец». На фронт доставил более 700 беспилотников. По словам представителя дивизии, только за май «Скворцы» помогли ликвидировать около 20 единиц бронированной техники ВСУ. В число уничтоженных машин входят Леопарды и Брэдли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ подбили американскую боевую машину пехоты (БМП) Brаdley. Техника ВСУ подстрелена в районе села Сокол на авдеевском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», — сообщил Кимаковский ТАСС. По его словам, в ходе боевых действий за населенный пункт Сокол украинская сторона понесла значительные потери. Отмечается, что число погибших солдат ВСУ может достигать нескольких сотен. Ранее сообщалось, что российские десантники 76-й дивизии получили дроны «Скворец». На фронт доставил более 700 беспилотников. По словам представителя дивизии, только за май «Скворцы» помогли ликвидировать около 20 единиц бронированной техники ВСУ. В число уничтоженных машин входят Леопарды и Брэдли.