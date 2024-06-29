В Севастополе работает ПВО, жителей просят укрыться от ракет

29 июня 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Губернатор Севастополя предупредил об опасности осколков при атаках с воздуха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Михаил Развожаев просит жителей оставаться в укрытиях. «В Севастополе работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев в Telegram. Военные уничтожают воздушные цели, все службы приведены в состояние боеготовности, отметил губернатор. Глава региона подчеркнул необходимость покинуть открытые пространства. По его словам, основную опасность представляют осколки. Ранее на пристани в Севастополе прогнали мать с детьми в разгар работы ПВО. Она хотела укрыться в общественном туалете, но от нее потребовали 30 рулей, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Михаил Развожаев просит жителей оставаться в укрытиях. «В Севастополе работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев в Telegram. Военные уничтожают воздушные цели, все службы приведены в состояние боеготовности, отметил губернатор. Глава региона подчеркнул необходимость покинуть открытые пространства. По его словам, основную опасность представляют осколки. Ранее на пристани в Севастополе прогнали мать с детьми в разгар работы ПВО. Она хотела укрыться в общественном туалете, но от нее потребовали 30 рулей, передает «Царьград».