В Севастополе работает ПВО, жителей просят укрыться от ракет

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Губернатор Севастополя предупредил об опасности осколков при атаках с воздуха Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Михаил Развожаев просит жителей оставаться в укрытиях.

«В Севастополе работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев в Telegram. Военные уничтожают воздушные цели, все службы приведены в состояние боеготовности, отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул необходимость покинуть открытые пространства. По его словам, основную опасность представляют осколки.

Ранее на пристани в Севастополе прогнали мать с детьми в разгар работы ПВО. Она хотела укрыться в общественном туалете, но от нее потребовали 30 рулей, передает «Царьград».

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В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Михаил Развожаев просит жителей оставаться в укрытиях. «В Севастополе работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев в Telegram. Военные уничтожают воздушные цели, все службы приведены в состояние боеготовности, отметил губернатор. Глава региона подчеркнул необходимость покинуть открытые пространства. По его словам, основную опасность представляют осколки. Ранее на пристани в Севастополе прогнали мать с детьми в разгар работы ПВО. Она хотела укрыться в общественном туалете, но от нее потребовали 30 рулей, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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