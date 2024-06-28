28 июня 2024

В Сургуте и Ханты-Мансийске из-за дождей перенесли мероприятия Дня молодежи

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Дождь. Екатеринбург, непогода, зонтик, ливень, дождь
Празднования Дня молодежи в ХМАО перенесли на 30 июня Фото:

В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) 29 июня перенесли разные мероприятия, приуроченные Дню молодежи. Они пройдут в городах 30 июня. Об этом сообщили администрации городов.

«Уважаемые хантымансийцы и гости окружной столицы, в связи с погодными условиями празднование Дня молодежи переносится на 30 июня. Все, что запланировано в программе, обязательно состоится, но с небольшими изменениями», — написала администрация города в telegram-канале.

Уточняется, что группа «КОСМОС» в 18:00 будет ждать гостей на главной сцене. В 19:00 начнет работу главная молодежная танцплощадка города «Новая сковородка».

Администрация Сургута тоже приняла решение перенести мероприятия на 30 июня. «Кубок закаленных Севером» пройдет в центре «Черный мыс» на улице Декабристов 1а, корпус 4. Молодежная акция «АртПикник» состоится в 14:00 в парке «За Саймой».

В округе в этот день спрогнозировали ветер с порывами до 20 метров в секунду. Синоптики сервиса Gismeteo обещают выпадение до 48 миллиметров осадков.

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В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) 29 июня перенесли разные мероприятия, приуроченные Дню молодежи. Они пройдут в городах 30 июня. Об этом сообщили администрации городов. «Уважаемые хантымансийцы и гости окружной столицы, в связи с погодными условиями празднование Дня молодежи переносится на 30 июня. Все, что запланировано в программе, обязательно состоится, но с небольшими изменениями», — написала администрация города в telegram-канале. Уточняется, что группа «КОСМОС» в 18:00 будет ждать гостей на главной сцене. В 19:00 начнет работу главная молодежная танцплощадка города «Новая сковородка». Администрация Сургута тоже приняла решение перенести мероприятия на 30 июня. «Кубок закаленных Севером» пройдет в центре «Черный мыс» на улице Декабристов 1а, корпус 4. Молодежная акция «АртПикник» состоится в 14:00 в парке «За Саймой». В округе в этот день спрогнозировали ветер с порывами до 20 метров в секунду. Синоптики сервиса Gismeteo обещают выпадение до 48 миллиметров осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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