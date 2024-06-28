28 июня 2024

В ХМАО мужчина организовал наркопритон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО мужчина предоставлял свою квартиру людям для употребления наркотиков
В ХМАО мужчина предоставлял свою квартиру людям для употребления наркотиков Фото:

В Сургуте (ХМАО) 46-летнего мужчину обвиняют в организации наркопритона, а также в склонение знакомого к употреблению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. 

«Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в совершении нескольких преступлений. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за организацию и содержание притонов, а также за склонение к потреблению наркотиков», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По словам полицейских, мужчина предоставлял свою квартиру на улице Мечникова людям для употребления наркотиков. Он также склонил 55-летнего приятеля к употреблению запрещенных веществ. Уточняется, что подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские Нягани (ХМАО) задержали 49-летнего местного жителя. Он постоянно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. На него было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) 46-летнего мужчину обвиняют в организации наркопритона, а также в склонение знакомого к употреблению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.  «Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в совершении нескольких преступлений. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за организацию и содержание притонов, а также за склонение к потреблению наркотиков», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По словам полицейских, мужчина предоставлял свою квартиру на улице Мечникова людям для употребления наркотиков. Он также склонил 55-летнего приятеля к употреблению запрещенных веществ. Уточняется, что подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее полицейские Нягани (ХМАО) задержали 49-летнего местного жителя. Он постоянно предоставлял свою квартиру трем женщинам для употребления наркотиков. На него было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...