Пермские бойцы из ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов за участие в СВО

В Перми вручили удостоверения ветеранов боевых действий военнослужащим из ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.
«Вручили удостоверения ветеранов боевых действий. На этот раз статус ветерана получили участники СВО из ЧВК „Вагнер“. Документ дает право на ряд денежных выплат и льгот», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что житель Кизела Пермского края Роман Двойных получил медаль «За отвагу». Ей бывший боец ЧВК «Вагнер» удостоен за смелость, проявленную в бою. С октября 2023 года Двойных заключил контракт с Минобороны РФ.
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В Перми вручили удостоверения ветеранов боевых действий военнослужащим из ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае. «Вручили удостоверения ветеранов боевых действий. На этот раз статус ветерана получили участники СВО из ЧВК „Вагнер“. Документ дает право на ряд денежных выплат и льгот», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что житель Кизела Пермского края Роман Двойных получил медаль «За отвагу». Ей бывший боец ЧВК «Вагнер» удостоен за смелость, проявленную в бою. С октября 2023 года Двойных заключил контракт с Минобороны РФ.