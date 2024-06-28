Пермские бойцы из ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов за участие в СВО

29 июня 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Бойцы получили удостоверения ветеранов за участие в СВО (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми вручили удостоверения ветеранов боевых действий военнослужащим из ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае. «Вручили удостоверения ветеранов боевых действий. На этот раз статус ветерана получили участники СВО из ЧВК „Вагнер“. Документ дает право на ряд денежных выплат и льгот», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что житель Кизела Пермского края Роман Двойных получил медаль «За отвагу». Ей бывший боец ЧВК «Вагнер» удостоен за смелость, проявленную в бою. С октября 2023 года Двойных заключил контракт с Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми вручили удостоверения ветеранов боевых действий военнослужащим из ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае. «Вручили удостоверения ветеранов боевых действий. На этот раз статус ветерана получили участники СВО из ЧВК „Вагнер“. Документ дает право на ряд денежных выплат и льгот», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что житель Кизела Пермского края Роман Двойных получил медаль «За отвагу». Ей бывший боец ЧВК «Вагнер» удостоен за смелость, проявленную в бою. С октября 2023 года Двойных заключил контракт с Минобороны РФ.