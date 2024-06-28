28 июня 2024

Пермские бойцы из ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов за участие в СВО

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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, медаль, медаль за отвагу, ветеран сво, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Бойцы получили удостоверения ветеранов за участие в СВО (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми вручили удостоверения ветеранов боевых действий военнослужащим из ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.

«Вручили удостоверения ветеранов боевых действий. На этот раз статус ветерана получили участники СВО из ЧВК „Вагнер“. Документ дает право на ряд денежных выплат и льгот», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что житель Кизела Пермского края Роман Двойных получил медаль «За отвагу». Ей бывший боец ЧВК «Вагнер» удостоен за смелость, проявленную в бою. С октября 2023 года Двойных заключил контракт с Минобороны РФ.

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В Перми вручили удостоверения ветеранов боевых действий военнослужащим из ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае. «Вручили удостоверения ветеранов боевых действий. На этот раз статус ветерана получили участники СВО из ЧВК „Вагнер“. Документ дает право на ряд денежных выплат и льгот», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что житель Кизела Пермского края Роман Двойных получил медаль «За отвагу». Ей бывший боец ЧВК «Вагнер» удостоен за смелость, проявленную в бою. С октября 2023 года Двойных заключил контракт с Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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