28 июня 2024

Центр Екатеринбурга остался без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество
Потребителей переключили на резервные схемы электроснабжения Фото:

В Екатеринбурге 29 июня шторм и ливни оставили без света жителей домов в квадрате улиц Первомайская — Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Энергетики переключили потребителей на резервные схемы электроснабжения, рассказали URA.RU в компании «Россети Урал».

«Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ в квадрате улиц Первомайская — Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“ — „Екатеринбург“ находятся на месте. Потребителей переключили на резервные схемы электроснабжения», — следует из сообщения.

Непогода на Среднем Урале 29 июня также лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья в Екатеринбурге. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.

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В Екатеринбурге 29 июня шторм и ливни оставили без света жителей домов в квадрате улиц Первомайская — Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Энергетики переключили потребителей на резервные схемы электроснабжения, рассказали URA.RU в компании «Россети Урал». «Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ в квадрате улиц Первомайская — Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“ — „Екатеринбург“ находятся на месте. Потребителей переключили на резервные схемы электроснабжения», — следует из сообщения. Непогода на Среднем Урале 29 июня также лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья в Екатеринбурге. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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