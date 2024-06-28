Центр Екатеринбурга остался без света

В Екатеринбурге 29 июня шторм и ливни оставили без света жителей домов в квадрате улиц Первомайская — Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Энергетики переключили потребителей на резервные схемы электроснабжения, рассказали URA.RU в компании «Россети Урал».
«Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ в квадрате улиц Первомайская — Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“ — „Екатеринбург“ находятся на месте. Потребителей переключили на резервные схемы электроснабжения», — следует из сообщения.
Непогода на Среднем Урале 29 июня также лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья в Екатеринбурге. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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