Mash: 200 россиян застряли в аэропорту Антальи

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Аэропорт Внуково. Пермь, взлет самолета, авиация, boeing 767-300, авиасообщение
В самолете Boeing 767-300 застряли 200 россиян, они не могут вылететь из-за поломки, передает Mash Фото:

В турецком городе Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300. Они не могут вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускают с самолета. Об этом сообщает Mash.

В турецкой Анталье 200 россиян застряли [внутри самолета]. <…> Пилоты все это время не могут запустить двигатели у самолета Boeing 767-300» — передают авторы канала, ссылаясь на очевидцев.

Как рассказала одна из пассажирок, пилоты безуспешно пытаются запустить двигатели у техники. Один раз получилось, однако дальше взлетной полосы выехать не удалось. «Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», — рассказала одна из пассажирок.

При этом авиакомпания AzurAir отмечает, что самолет не выезжал на взлетную полосу. Его просто отправили на дополнительный осмотр. Экипаж готовится к взлету, а самолет дозаправляется, передают в компании.

Авторы Mash также пишут, что параллельно с этим жители Москвы не могут вылететь в Турцию из Домодедово. Рейс в Анталью был перенесен.

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В турецком городе Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300. Они не могут вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускают с самолета. Об этом сообщает Mash. В турецкой Анталье 200 россиян застряли [внутри самолета]. <…> Пилоты все это время не могут запустить двигатели у самолета Boeing 767-300» — передают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Как рассказала одна из пассажирок, пилоты безуспешно пытаются запустить двигатели у техники. Один раз получилось, однако дальше взлетной полосы выехать не удалось. «Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», — рассказала одна из пассажирок. При этом авиакомпания AzurAir отмечает, что самолет не выезжал на взлетную полосу. Его просто отправили на дополнительный осмотр. Экипаж готовится к взлету, а самолет дозаправляется, передают в компании. Авторы Mash также пишут, что параллельно с этим жители Москвы не могут вылететь в Турцию из Домодедово. Рейс в Анталью был перенесен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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