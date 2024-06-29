Mash: 200 россиян застряли в аэропорту Антальи

29 июня 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В самолете Boeing 767-300 застряли 200 россиян, они не могут вылететь из-за поломки, передает Mash Фото: Сергей Русанов © URA.RU В турецком городе Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300. Они не могут вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускают с самолета. Об этом сообщает Mash. В турецкой Анталье 200 россиян застряли [внутри самолета]. <…> Пилоты все это время не могут запустить двигатели у самолета Boeing 767-300» — передают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Как рассказала одна из пассажирок, пилоты безуспешно пытаются запустить двигатели у техники. Один раз получилось, однако дальше взлетной полосы выехать не удалось. «Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», — рассказала одна из пассажирок. При этом авиакомпания AzurAir отмечает, что самолет не выезжал на взлетную полосу. Его просто отправили на дополнительный осмотр. Экипаж готовится к взлету, а самолет дозаправляется, передают в компании. Авторы Mash также пишут, что параллельно с этим жители Москвы не могут вылететь в Турцию из Домодедово. Рейс в Анталью был перенесен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В турецком городе Анталья 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300. Они не могут вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускают с самолета. Об этом сообщает Mash. В турецкой Анталье 200 россиян застряли [внутри самолета]. <…> Пилоты все это время не могут запустить двигатели у самолета Boeing 767-300» — передают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. Как рассказала одна из пассажирок, пилоты безуспешно пытаются запустить двигатели у техники. Один раз получилось, однако дальше взлетной полосы выехать не удалось. «Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», — рассказала одна из пассажирок. При этом авиакомпания AzurAir отмечает, что самолет не выезжал на взлетную полосу. Его просто отправили на дополнительный осмотр. Экипаж готовится к взлету, а самолет дозаправляется, передают в компании. Авторы Mash также пишут, что параллельно с этим жители Москвы не могут вылететь в Турцию из Домодедово. Рейс в Анталью был перенесен.