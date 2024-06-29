В Кольцово самолет из Тобольска выбросило за посадочную полосу

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, взлетная полоса, аэропорт, росавиация
Аэропорт вводил ограничения на прием самолетов (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 29 июня пассажирский самолет из Тобольска после приземления выбросило за взлетно-посадочную полосу. Из-за инцидента авиагавань вводила ограничение на прием судов, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта», — следует из сообщения.

Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 29 июня пассажирский самолет из Тобольска после приземления выбросило за взлетно-посадочную полосу. Из-за инцидента авиагавань вводила ограничение на прием судов, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта. «В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта», — следует из сообщения. Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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