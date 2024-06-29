Кадыров: Бастрыкину нужно быть аккуратным, говоря о терактах в Дагестане

29 июня 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Кадыров выразил надежду на то, что впредь Бастрыкин перестанет сравнивать ислам и терроризм Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует быть предельно аккуратным, когда он говорит о терактах в Дагестане и сравнивает терроризм и ислам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Новость по теме Что такое никаб, и почему его хотят запретить в России «Я хотел бы сказать Александру Ивановичу [Бастрыкину], что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты», — заявил Кадыров в своем telegram-канале . Он надеется, что Бастрыкин больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом. Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что в России нужно запретить ношение никаба, потому что в мусульманских странах он также запрещен. Он отметил, что теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом. Также они могли спрятать под одеждой оружие и другие запрещенные предметы, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует быть предельно аккуратным, когда он говорит о терактах в Дагестане и сравнивает терроризм и ислам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я хотел бы сказать Александру Ивановичу [Бастрыкину], что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он надеется, что Бастрыкин больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом. Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что в России нужно запретить ношение никаба, потому что в мусульманских странах он также запрещен. Он отметил, что теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом. Также они могли спрятать под одеждой оружие и другие запрещенные предметы, пишет «Национальная служба новостей».