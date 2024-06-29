Кадыров: Бастрыкину нужно быть аккуратным, говоря о терактах в Дагестане

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Кадыров выразил надежду на то, что впредь Бастрыкин перестанет сравнивать ислам и терроризм Фото:

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует быть предельно аккуратным, когда он говорит о терактах в Дагестане и сравнивает терроризм и ислам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу [Бастрыкину], что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он надеется, что Бастрыкин больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом.

Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что в России нужно запретить ношение никаба, потому что в мусульманских странах он также запрещен. Он отметил, что теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом. Также они могли спрятать под одеждой оружие и другие запрещенные предметы, пишет «Национальная служба новостей».

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Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину следует быть предельно аккуратным, когда он говорит о терактах в Дагестане и сравнивает терроризм и ислам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я хотел бы сказать Александру Ивановичу [Бастрыкину], что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он надеется, что Бастрыкин больше не будет проводить сравнение между терроризмом и исламом. Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что в России нужно запретить ношение никаба, потому что в мусульманских странах он также запрещен. Он отметил, что теракт в СИЗО Ростова-на-Дону и в Дагестане совершили лица, которые могли скрывать себя именно за никабом. Также они могли спрятать под одеждой оружие и другие запрещенные предметы, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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