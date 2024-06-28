28 июня 2024

В челябинском лагере назвали виновных в массовом отравлении детей

Ягоды и фрукты стали причиной массового отравления детей в челябинском лагере
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможня, фрукты. Челябинск, продукты, таможня, фрукты, продовольствие, ягоды, черешня, таможенный пост, фитосанитарный контроль, россельзхознадзор
Причиной недомогания детей стали сезонные фрукты, уверены в лагере Фото:

Причиной массового отравления детей из Магнитогорска (Челябинская область) в лагере «Уральские зори» стали ягоды и фрукты, которые в дни посещения детям привезли родители. Об этом сообщает администрация ДООЦ «Уральские зори».

«В прошедшие выходные было организовано свыше 600 посещений родителей детей в лагере. Через два дня у ряда детей (больше обычного) появились признаки расстройства желудка. После опроса было выявлено, что, кроме приема пищи в столовой, дети употребляли сами и угощали других запрещенными в лагере продуктами питания, особенно ягодами и фруктами», — сообщает администрация лагеря в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора Республики Башкортостан (лагерь находится на территории Башкирии, но принадлежит одному из челябинских предприятий — прим. URA.RU) проведено эпидемиологическое расследование. Взяты анализы в столовой лагеря, а также у персонала, задействованного в приготовлении пищи. Отклонений не обнаружено, уточнили в администрации ДООЦ.

В лагере вводится полный запрет на передачу еды детям. Исключения составляют только чистые вещи, вода, сухое печенье и карамель. При нарушении запрета ребенок будет отчислен из лагеря, заявили в администрации «Уральских зорь».

Родители в Магнитогорске ранее сообщили о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори». Дети почувствовали себя плохо еще в начале недели, но о ЧП родителям никто не сообщил. На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 детей. Врачи в приемном покое и поликлинике рассказали, что из лагеря «Уральские зори» на неделе за помощью обратились несколько детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной массового отравления детей из Магнитогорска (Челябинская область) в лагере «Уральские зори» стали ягоды и фрукты, которые в дни посещения детям привезли родители. Об этом сообщает администрация ДООЦ «Уральские зори». «В прошедшие выходные было организовано свыше 600 посещений родителей детей в лагере. Через два дня у ряда детей (больше обычного) появились признаки расстройства желудка. После опроса было выявлено, что, кроме приема пищи в столовой, дети употребляли сами и угощали других запрещенными в лагере продуктами питания, особенно ягодами и фруктами», — сообщает администрация лагеря в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора Республики Башкортостан (лагерь находится на территории Башкирии, но принадлежит одному из челябинских предприятий — прим. URA.RU) проведено эпидемиологическое расследование. Взяты анализы в столовой лагеря, а также у персонала, задействованного в приготовлении пищи. Отклонений не обнаружено, уточнили в администрации ДООЦ. В лагере вводится полный запрет на передачу еды детям. Исключения составляют только чистые вещи, вода, сухое печенье и карамель. При нарушении запрета ребенок будет отчислен из лагеря, заявили в администрации «Уральских зорь». Родители в Магнитогорске ранее сообщили о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори». Дети почувствовали себя плохо еще в начале недели, но о ЧП родителям никто не сообщил. На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 детей. Врачи в приемном покое и поликлинике рассказали, что из лагеря «Уральские зори» на неделе за помощью обратились несколько детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...