В челябинском лагере назвали виновных в массовом отравлении детей

Ягоды и фрукты стали причиной массового отравления детей в челябинском лагере

29 июня 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Причиной недомогания детей стали сезонные фрукты, уверены в лагере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной массового отравления детей из Магнитогорска (Челябинская область) в лагере «Уральские зори» стали ягоды и фрукты, которые в дни посещения детям привезли родители. Об этом сообщает администрация ДООЦ «Уральские зори». «В прошедшие выходные было организовано свыше 600 посещений родителей детей в лагере. Через два дня у ряда детей (больше обычного) появились признаки расстройства желудка. После опроса было выявлено, что, кроме приема пищи в столовой, дети употребляли сами и угощали других запрещенными в лагере продуктами питания, особенно ягодами и фруктами», — сообщает администрация лагеря в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора Республики Башкортостан (лагерь находится на территории Башкирии, но принадлежит одному из челябинских предприятий — прим. URA.RU) проведено эпидемиологическое расследование. Взяты анализы в столовой лагеря, а также у персонала, задействованного в приготовлении пищи. Отклонений не обнаружено, уточнили в администрации ДООЦ. В лагере вводится полный запрет на передачу еды детям. Исключения составляют только чистые вещи, вода, сухое печенье и карамель. При нарушении запрета ребенок будет отчислен из лагеря, заявили в администрации «Уральских зорь». Родители в Магнитогорске ранее сообщили о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори». Дети почувствовали себя плохо еще в начале недели, но о ЧП родителям никто не сообщил. На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 детей. Врачи в приемном покое и поликлинике рассказали, что из лагеря «Уральские зори» на неделе за помощью обратились несколько детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной массового отравления детей из Магнитогорска (Челябинская область) в лагере «Уральские зори» стали ягоды и фрукты, которые в дни посещения детям привезли родители. Об этом сообщает администрация ДООЦ «Уральские зори». «В прошедшие выходные было организовано свыше 600 посещений родителей детей в лагере. Через два дня у ряда детей (больше обычного) появились признаки расстройства желудка. После опроса было выявлено, что, кроме приема пищи в столовой, дети употребляли сами и угощали других запрещенными в лагере продуктами питания, особенно ягодами и фруктами», — сообщает администрация лагеря в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора Республики Башкортостан (лагерь находится на территории Башкирии, но принадлежит одному из челябинских предприятий — прим. URA.RU) проведено эпидемиологическое расследование. Взяты анализы в столовой лагеря, а также у персонала, задействованного в приготовлении пищи. Отклонений не обнаружено, уточнили в администрации ДООЦ. В лагере вводится полный запрет на передачу еды детям. Исключения составляют только чистые вещи, вода, сухое печенье и карамель. При нарушении запрета ребенок будет отчислен из лагеря, заявили в администрации «Уральских зорь». Родители в Магнитогорске ранее сообщили о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори». Дети почувствовали себя плохо еще в начале недели, но о ЧП родителям никто не сообщил. На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 детей. Врачи в приемном покое и поликлинике рассказали, что из лагеря «Уральские зори» на неделе за помощью обратились несколько детей.