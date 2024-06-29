Депутат ГД счел опасной идею Бастрыкина срочно запретить никаб

Депутат Госдумы Хамзаев: запрет на ношение никаба нужно внедрять постепенно

29 июня 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Хамзаев заявил, что общество будет отторгать запрет на ношение никаба, если его внедрят в оперативном порядке Фото: пресс-служба Госдумы Запрет на ношение никаба в России должен приниматься постепенно и иметь обоснованную базу. В отличие от того, как предложил сделать это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ином случае мусульманское общество негативно воспримет такой запрет. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. «Религия — это для всех штука чувствительная. Им [людям] разъяснять надо, обосновательная база должна быть, какие-то факты. Если это будет сделано дискуссионно, с широкой полемикой, тогда, как и любая другая инициатива, она может быть принята обществом», — заявил Хамзаев в разговоре с журналистом агентства. Он отметил, что в случае постепенной подготовки людей к подобному запрету инициатива будет принята обществом. Также Хамзаев рассказал, как может отреагировать общественность на резкий запрет никаба, как ранее предложил глава СКР Бастрыкин. «Если это будет сделано грубо, то, конечно, вызовет отторжение. У детей попробуйте ириску отобрать, вы знаете, что будет. Здесь куда более важные и ценные вещи для человека, поэтому нужна деликатность», — отметил эксперт. Никаб — это вид исламской одежды для женщин, который надевается поверх хиджаба и закрывает лицо, за исключением глаз. Это не просто аксессуар, а элемент одежды, символизирующий скромность и набожность во многих мусульманских культурах. Носят никаб в Пакистане, Саудовской Аравии, в других государствах Персидского залива. Носить этот элемент одежды или нет, может быть личным решением женщины или частью культурных и религиозных традиций. Никаб не является обязательным элементом одежды в исламе, однако на его счет до сих пор идут споры. Например, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против запрета, подчеркивая важность уважения к религиозным убеждениям других людей. В свою очередь, муфтий Волгоградской области Бата Кифах и глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поддержали идею запрета. Исмаил Бердиев привел слова муфтия Чечни Салаха Межиева, который предупредил о потенциальной связи ношения никабов с экстремистской деятельностью. Ранее глава СКР Бастрыкин потребовал срочно и на законодательном уровне запретить ношение никаба в России. Он провел сравнение между терактами в Дагестане и в СИЗО Ростова-на-Дону. В этих случаях, по словам председателя СК РФ, исламисты могли скрывать свое лицо под никабом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запрет на ношение никаба в России должен приниматься постепенно и иметь обоснованную базу. В отличие от того, как предложил сделать это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ином случае мусульманское общество негативно воспримет такой запрет. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. «Религия — это для всех штука чувствительная. Им [людям] разъяснять надо, обосновательная база должна быть, какие-то факты. Если это будет сделано дискуссионно, с широкой полемикой, тогда, как и любая другая инициатива, она может быть принята обществом», — заявил Хамзаев в разговоре с журналистом агентства. Он отметил, что в случае постепенной подготовки людей к подобному запрету инициатива будет принята обществом. Также Хамзаев рассказал, как может отреагировать общественность на резкий запрет никаба, как ранее предложил глава СКР Бастрыкин. «Если это будет сделано грубо, то, конечно, вызовет отторжение. У детей попробуйте ириску отобрать, вы знаете, что будет. Здесь куда более важные и ценные вещи для человека, поэтому нужна деликатность», — отметил эксперт. Никаб — это вид исламской одежды для женщин, который надевается поверх хиджаба и закрывает лицо, за исключением глаз. Это не просто аксессуар, а элемент одежды, символизирующий скромность и набожность во многих мусульманских культурах. Носят никаб в Пакистане, Саудовской Аравии, в других государствах Персидского залива. Носить этот элемент одежды или нет, может быть личным решением женщины или частью культурных и религиозных традиций. Никаб не является обязательным элементом одежды в исламе, однако на его счет до сих пор идут споры. Например, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против запрета, подчеркивая важность уважения к религиозным убеждениям других людей. В свою очередь, муфтий Волгоградской области Бата Кифах и глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поддержали идею запрета. Исмаил Бердиев привел слова муфтия Чечни Салаха Межиева, который предупредил о потенциальной связи ношения никабов с экстремистской деятельностью. Ранее глава СКР Бастрыкин потребовал срочно и на законодательном уровне запретить ношение никаба в России. Он провел сравнение между терактами в Дагестане и в СИЗО Ростова-на-Дону. В этих случаях, по словам председателя СК РФ, исламисты могли скрывать свое лицо под никабом.