В России не стихают споры вокруг ношения никаба

«Газета.ру» представила мнения религиозных деятелей по поводу запрета никаба

01 июня 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

В России хотят запретить ношение никаба Фото: Нина Калинина © URA.RU В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим. URA.RU). Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. Профессор МГЛУ Роман Силантьев проанализировал различные точки зрения по этому вопросу в беседе с «Газетой.ru». Высказались против запрета Против запрета ношения никабов в РФ высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что относиться к вероубеждениям друг друга стоит с уважением. Высказались за запрет Муфтий Волгоградской области Бата Кифах и глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поддержали идею запрета. Бердиев также вспомнил слова муфтия Чечни Салах Межиев, который заявлял, что ношение данного элемента одежды приведет к тому, что «в будущем к нему добавится пояс с взрывчаткой». Критиков своей позиции он обвинил во враждебности к исламу. Сперва стоит озаботиться молодежью в шортиках Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов отметил, что перед противниками никабов в России стоят и более насущные вопросы. По его мнению, радетелям традиционности сперва стоило бы озаботиться «молодежью в шортиках» обоих полов, а после заглядывать «под платки мусульманок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим. URA.RU). Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. Профессор МГЛУ Роман Силантьев проанализировал различные точки зрения по этому вопросу в беседе с «Газетой.ru». Против запрета ношения никабов в РФ высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что относиться к вероубеждениям друг друга стоит с уважением. Муфтий Волгоградской области Бата Кифах и глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поддержали идею запрета. Бердиев также вспомнил слова муфтия Чечни Салах Межиев, который заявлял, что ношение данного элемента одежды приведет к тому, что «в будущем к нему добавится пояс с взрывчаткой». Критиков своей позиции он обвинил во враждебности к исламу. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов отметил, что перед противниками никабов в России стоят и более насущные вопросы. По его мнению, радетелям традиционности сперва стоило бы озаботиться «молодежью в шортиках» обоих полов, а после заглядывать «под платки мусульманок».