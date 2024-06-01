В России не стихают споры вокруг ношения никаба

«Газета.ру» представила мнения религиозных деятелей по поводу запрета никаба
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Египет, отдых туристов, хиджаб, шахидка
В России хотят запретить ношение никаба Фото:

В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим. URA.RU). Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. Профессор МГЛУ Роман Силантьев проанализировал различные точки зрения по этому вопросу в беседе с «Газетой.ru».

Высказались против запрета

Против запрета ношения никабов в РФ высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что относиться к вероубеждениям друг друга стоит с уважением.

Высказались за запрет

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах и глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поддержали идею запрета. Бердиев также вспомнил слова муфтия Чечни Салах Межиев, который заявлял, что ношение данного элемента одежды приведет к тому, что «в будущем к нему добавится пояс с взрывчаткой». Критиков своей позиции он обвинил во враждебности к исламу.

Сперва стоит озаботиться молодежью в шортиках

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов отметил, что перед противниками никабов в России стоят и более насущные вопросы. По его мнению, радетелям традиционности сперва стоило бы озаботиться «молодежью в шортиках» обоих полов, а после заглядывать «под платки мусульманок».

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В России не утихают споры о возможном запрете ношения никабов (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим. URA.RU). Взгляды экспертов расходятся: от защиты религиозных свобод до поддержки запрета, что отражает широкий спектр мнений внутри мусульманского сообщества страны. Профессор МГЛУ Роман Силантьев проанализировал различные точки зрения по этому вопросу в беседе с «Газетой.ru». Против запрета ношения никабов в РФ высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил, что относиться к вероубеждениям друг друга стоит с уважением. Муфтий Волгоградской области Бата Кифах и глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев поддержали идею запрета. Бердиев также вспомнил слова муфтия Чечни Салах Межиев, который заявлял, что ношение данного элемента одежды приведет к тому, что «в будущем к нему добавится пояс с взрывчаткой». Критиков своей позиции он обвинил во враждебности к исламу. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов отметил, что перед противниками никабов в России стоят и более насущные вопросы. По его мнению, радетелям традиционности сперва стоило бы озаботиться «молодежью в шортиках» обоих полов, а после заглядывать «под платки мусульманок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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