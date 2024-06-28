Происшествия В челябинском городе река вышла из берегов. Видео Река вышла за пределы городской плотины в Катав-Ивановске 29 июня 2024 в 22:44 Размер текста - 17 + В Катав-Ивановском районе после обильных осадков наблюдаются подтопления вблизи водоемов (архивное видео) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав вышла из берегов, ее уровень угрожает конструкции городской плотины. Соответствущие кадры опубликовали очевидцы. «Река Катав выходит из берегов. Городская плотина Катав-Ивановка. 29 июня 2024 года», — публикует кадры очевидцев местное издание «Авангард». На видео заметно, как вода при спуске выходит за пределы стены плотины. Ранее издание опубликовало снимки, где поток воды угрожает висячему мосту в Катав-Ивановске. Жители также делятся кадрами стремительного течения на плотине в Юрюзани. Как сообщало URA.RU, в ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. А в Саткинском районе река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком деревья. Транспорт из-за этого вынужден двигаться в объезд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав вышла из берегов, ее уровень угрожает конструкции городской плотины. Соответствущие кадры опубликовали очевидцы. «Река Катав выходит из берегов. Городская плотина Катав-Ивановка. 29 июня 2024 года», — публикует кадры очевидцев местное издание «Авангард». На видео заметно, как вода при спуске выходит за пределы стены плотины. Ранее издание опубликовало снимки, где поток воды угрожает висячему мосту в Катав-Ивановске. Жители также делятся кадрами стремительного течения на плотине в Юрюзани. Как сообщало URA.RU, в ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. А в Саткинском районе река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком деревья. Транспорт из-за этого вынужден двигаться в объезд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям