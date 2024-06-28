28 июня 2024

В челябинском городе река вышла из берегов. Видео

Река вышла за пределы городской плотины в Катав-Ивановске
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, чусовая, подвесной мост, переправа
В Катав-Ивановском районе после обильных осадков наблюдаются подтопления вблизи водоемов (архивное видео) Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав вышла из берегов, ее уровень угрожает конструкции городской плотины. Соответствущие кадры опубликовали очевидцы.

«Река Катав выходит из берегов. Городская плотина Катав-Ивановка. 29 июня 2024 года», — публикует кадры очевидцев местное издание «Авангард».

На видео заметно, как вода при спуске выходит за пределы стены плотины. Ранее издание опубликовало снимки, где поток воды угрожает висячему мосту в Катав-Ивановске. Жители также делятся кадрами стремительного течения на плотине в Юрюзани.

Как сообщало URA.RU, в ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. А в Саткинском районе река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком деревья. Транспорт из-за этого вынужден двигаться в объезд.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав вышла из берегов, ее уровень угрожает конструкции городской плотины. Соответствущие кадры опубликовали очевидцы. «Река Катав выходит из берегов. Городская плотина Катав-Ивановка. 29 июня 2024 года», — публикует кадры очевидцев местное издание «Авангард». На видео заметно, как вода при спуске выходит за пределы стены плотины. Ранее издание опубликовало снимки, где поток воды угрожает висячему мосту в Катав-Ивановске. Жители также делятся кадрами стремительного течения на плотине в Юрюзани. Как сообщало URA.RU, в ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. А в Саткинском районе река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком деревья. Транспорт из-за этого вынужден двигаться в объезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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