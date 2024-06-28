В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав вышла из берегов, ее уровень угрожает конструкции городской плотины. Соответствущие кадры опубликовали очевидцы.
«Река Катав выходит из берегов. Городская плотина Катав-Ивановка. 29 июня 2024 года», — публикует кадры очевидцев местное издание «Авангард».
На видео заметно, как вода при спуске выходит за пределы стены плотины. Ранее издание опубликовало снимки, где поток воды угрожает висячему мосту в Катав-Ивановске. Жители также делятся кадрами стремительного течения на плотине в Юрюзани.
Как сообщало URA.RU, в ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. А в Саткинском районе река Каменка размыла мост. Дорогу перегородили смытые потоком деревья. Транспорт из-за этого вынужден двигаться в объезд.
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