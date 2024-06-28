28 июня 2024

В Тюмени хедлайнером на фестивале ко Дню молодежи стал Драгни. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление прошло на набережной у "Конторы пароходства"
Выступление прошло на набережной у "Конторы пароходства" Фото:

В Тюмени вечером 29 июня на фестивале в рамках празднования Дня молодежи выступил популярный исполнитель Драгни. Он же был и хедлайнером концерта. Информация размещена на официальном портале мероприятия.

«Хедлайнером фестиваля ко Дню молодежи стал певец Драгни. Событие прошло 29 июня на набережной у „Конторы пароходства“», — сообщает официальная афиша мероприятия в сети.

Также выступили различные музыканты с фестиваля «Музсходка», прошел розыгрыш призов от партнеров. Запись выступления размещена на странице «Мой портал. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

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В Тюмени вечером 29 июня на фестивале в рамках празднования Дня молодежи выступил популярный исполнитель Драгни. Он же был и хедлайнером концерта. Информация размещена на официальном портале мероприятия. «Хедлайнером фестиваля ко Дню молодежи стал певец Драгни. Событие прошло 29 июня на набережной у „Конторы пароходства“», — сообщает официальная афиша мероприятия в сети. Также выступили различные музыканты с фестиваля «Музсходка», прошел розыгрыш призов от партнеров. Запись выступления размещена на странице «Мой портал. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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