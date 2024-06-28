Выступление прошло на набережной у "Конторы пароходства"
В Тюмени вечером 29 июня на фестивале в рамках празднования Дня молодежи выступил популярный исполнитель Драгни. Он же был и хедлайнером концерта. Информация размещена на официальном портале мероприятия.
«Хедлайнером фестиваля ко Дню молодежи стал певец Драгни. Событие прошло 29 июня на набережной у „Конторы пароходства“», — сообщает официальная афиша мероприятия в сети.
Также выступили различные музыканты с фестиваля «Музсходка», прошел розыгрыш призов от партнеров. Запись выступления размещена на странице «Мой портал. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
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