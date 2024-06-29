29 июня 2024
28 июня 2024

Автомобилистов предупредили о затруднениях из-за дождей на трассе М-5. Видео

В Челябинской области в районе Аши из-за дождей размыло трассу М-5
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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
Автомобилистов предупредили о медленном движении транспорта в районе Аши Фото:

В Ашинском районе Челябинской области из-за большого количества осадков на трассе М-5 размыло участок дороги. Поток транспорта в направлении Москвы двигается медленно. Об этом водителей предупредили в ГИБДД Челябинской области.

«1600-й километр автомобильной дороги „Москва-Челябинск“ в Ашинском районе. В связи с выпадением большого количества осадков произошло вымывание дорожного полотна по направлению в сторону Москвы», — сообщили в ведомстве.

В региональном ГИБДД также отметили, что движение на дороге медленное и плотное. В сторону Челябинска транспорт двигается в обычном режиме.

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В Ашинском районе Челябинской области из-за большого количества осадков на трассе М-5 размыло участок дороги. Поток транспорта в направлении Москвы двигается медленно. Об этом водителей предупредили в ГИБДД Челябинской области. «1600-й километр автомобильной дороги „Москва-Челябинск“ в Ашинском районе. В связи с выпадением большого количества осадков произошло вымывание дорожного полотна по направлению в сторону Москвы», — сообщили в ведомстве. В региональном ГИБДД также отметили, что движение на дороге медленное и плотное. В сторону Челябинска транспорт двигается в обычном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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