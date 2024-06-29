Общество Автомобилистов предупредили о затруднениях из-за дождей на трассе М-5. Видео В Челябинской области в районе Аши из-за дождей размыло трассу М-5 30 июня 2024 в 00:08 Размер текста - 17 + Автомобилистов предупредили о медленном движении транспорта в районе Аши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области из-за большого количества осадков на трассе М-5 размыло участок дороги. Поток транспорта в направлении Москвы двигается медленно. Об этом водителей предупредили в ГИБДД Челябинской области. «1600-й километр автомобильной дороги „Москва-Челябинск“ в Ашинском районе. В связи с выпадением большого количества осадков произошло вымывание дорожного полотна по направлению в сторону Москвы», — сообщили в ведомстве. В региональном ГИБДД также отметили, что движение на дороге медленное и плотное. В сторону Челябинска транспорт двигается в обычном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ашинском районе Челябинской области из-за большого количества осадков на трассе М-5 размыло участок дороги. Поток транспорта в направлении Москвы двигается медленно. Об этом водителей предупредили в ГИБДД Челябинской области. «1600-й километр автомобильной дороги „Москва-Челябинск“ в Ашинском районе. В связи с выпадением большого количества осадков произошло вымывание дорожного полотна по направлению в сторону Москвы», — сообщили в ведомстве. В региональном ГИБДД также отметили, что движение на дороге медленное и плотное. В сторону Челябинска транспорт двигается в обычном режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям