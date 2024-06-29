В Ашинском районе Челябинской области из-за большого количества осадков на трассе М-5 размыло участок дороги. Поток транспорта в направлении Москвы двигается медленно. Об этом водителей предупредили в ГИБДД Челябинской области.
«1600-й километр автомобильной дороги „Москва-Челябинск“ в Ашинском районе. В связи с выпадением большого количества осадков произошло вымывание дорожного полотна по направлению в сторону Москвы», — сообщили в ведомстве.
В региональном ГИБДД также отметили, что движение на дороге медленное и плотное. В сторону Челябинска транспорт двигается в обычном режиме.
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