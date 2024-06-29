Предложение руки и сердца прозвучало с праздничной сцены
В Лабытнанги (ЯНАО) во время праздничного концерта в честь Дня молодежи со сцены прозвучало предложение руки и сердца, и девушка ответила согласием. О радостном событии сообщила глава города Марина Трескова.
«Год семьи по-молодежному: прямо во время концерта со сцены поступило предложение, от которого невозможно отказаться. И она сказала — да!» — поделилась Трескова в своем telegram-канале. Она поздравила влюбленных, и пожелала молодежи брать с них пример.
В Ноябрьске на сцене во время концерта на Дне молодежи мужчина тоже сделал предложение возлюбленной. И она ответила согласием.
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