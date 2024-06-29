29 июня 2024
28 июня 2024

В ЯНАО еще одно предложение руки и сердца прозвучало со сцены. Видео

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Предложение руки и сердца прозвучало с праздничной сцены
Предложение руки и сердца прозвучало с праздничной сцены Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) во время праздничного концерта в честь Дня молодежи со сцены прозвучало предложение руки и сердца, и девушка ответила согласием. О радостном событии сообщила глава города Марина Трескова.

«Год семьи по-молодежному: прямо во время концерта со сцены поступило предложение, от которого невозможно отказаться. И она сказала — да!» — поделилась Трескова в своем telegram-канале. Она поздравила влюбленных, и пожелала молодежи брать с них пример.

В Ноябрьске на сцене во время концерта на Дне молодежи мужчина тоже сделал предложение возлюбленной. И она ответила согласием.

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В Лабытнанги (ЯНАО) во время праздничного концерта в честь Дня молодежи со сцены прозвучало предложение руки и сердца, и девушка ответила согласием. О радостном событии сообщила глава города Марина Трескова. «Год семьи по-молодежному: прямо во время концерта со сцены поступило предложение, от которого невозможно отказаться. И она сказала — да!» — поделилась Трескова в своем telegram-канале. Она поздравила влюбленных, и пожелала молодежи брать с них пример. В Ноябрьске на сцене во время концерта на Дне молодежи мужчина тоже сделал предложение возлюбленной. И она ответила согласием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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