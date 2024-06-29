29 июня 2024

РЕН ТВ: сильнейший пожар охватил склады в Нижнем Новгороде. Видео

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Производственные площади охвачены огнем
Производственные площади охвачены огнем Фото:

На площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде в ночь на 30 июня вспыхнул масштабный пожар. По данным ГУ МЧС по региону, при ЧП никто не пострадал.

«Пожарные обнаружили открытое горение емкостей в Канавинском районе. В результате инцидент никто не пострадал», — спасателей цитирует в telegram-канале РЕН ТВ

Очевидцы засняли происшествие на видео. На кадрах заметны густой дым и языки пламени.

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На площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде в ночь на 30 июня вспыхнул масштабный пожар. По данным ГУ МЧС по региону, при ЧП никто не пострадал. «Пожарные обнаружили открытое горение емкостей в Канавинском районе. В результате инцидент никто не пострадал», — спасателей цитирует в telegram-канале РЕН ТВ Очевидцы засняли происшествие на видео. На кадрах заметны густой дым и языки пламени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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