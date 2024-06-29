Производственные площади охвачены огнем
На площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде в ночь на 30 июня вспыхнул масштабный пожар. По данным ГУ МЧС по региону, при ЧП никто не пострадал.
«Пожарные обнаружили открытое горение емкостей в Канавинском районе. В результате инцидент никто не пострадал», — спасателей цитирует в telegram-канале РЕН ТВ
Очевидцы засняли происшествие на видео. На кадрах заметны густой дым и языки пламени.
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