В Катав-Ивановске Челябинской области уровень воды в реке Катав поднялся до критической отметки и скрыл пешеходный мост. Ранее на территории в масштабах региона выпало максимальное количество осадков — 77% от месячной нормы.
«Висячий» мост трескается от напора воды. На конец 29 июня ситуация ужасная. Обычно от этого моста до воды метра два», — сообщает издание «Авангард».
Также у местных жителей вызывают беспокойство другие городские переправы. Очевидцы беспокоятся за безопасность конструкций.
Ранее появились кадры, как в Катав-Ивановске река вышла за пределы городской плотины. 29 июня там выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. В Саткинском районе река Каменка размыла мост.
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