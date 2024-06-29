29 июня 2024
28 июня 2024

В челябинском городе река затопила пешеходный мост. Фото, видео

В Катав-Ивановске река затопила пешеходный мост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, разрушенный мост, поселок луч, переправа через реку, старый мост, деревянный мост, аварийный мост
В Катав-Ивановске уровень воды достиг критической отметки буквально за сутки (архивное фото) Фото:
Новость по теме
В челябинском районе за ночь выпала почти месячная норма осадков

В Катав-Ивановске Челябинской области уровень воды в реке Катав поднялся до критической отметки и скрыл пешеходный мост. Ранее на территории в масштабах региона выпало максимальное количество осадков — 77% от месячной нормы.

«Висячий» мост трескается от напора воды. На конец 29 июня ситуация ужасная. Обычно от этого моста до воды метра два», — сообщает издание «Авангард».

Также у местных жителей вызывают беспокойство другие городские переправы. Очевидцы беспокоятся за безопасность конструкций.

Ранее появились кадры, как в Катав-Ивановске река вышла за пределы городской плотины. 29 июня там выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. В Саткинском районе река Каменка размыла мост.

В Катав-Ивановске уровень воды в реке достиг опасных пределов
В Катав-Ивановске уровень воды в реке достиг опасных пределов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катав-Ивановске Челябинской области уровень воды в реке Катав поднялся до критической отметки и скрыл пешеходный мост. Ранее на территории в масштабах региона выпало максимальное количество осадков — 77% от месячной нормы. «Висячий» мост трескается от напора воды. На конец 29 июня ситуация ужасная. Обычно от этого моста до воды метра два», — сообщает издание «Авангард». Также у местных жителей вызывают беспокойство другие городские переправы. Очевидцы беспокоятся за безопасность конструкций. Ранее появились кадры, как в Катав-Ивановске река вышла за пределы городской плотины. 29 июня там выпала месячная норма осадков. Из-за дождей подтопило огороды и дорогу. В Саткинском районе река Каменка размыла мост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...