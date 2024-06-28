28 июня 2024

В челябинском районе за ночь выпала почти месячная норма осадков

В Катав-Ивановском районе за ночь выпало 77% месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , ливень, дождь
Пик непогоды ожидается 29 июня (архивное фото) Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области в ночь на 29 июня выпало 77% осадков от месячной нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС).

«Итоги прошедшей ночи… На всей территории Челябинской области прошли дожди, с грозами, местами сильные, и очень сильные (2,6-59,0 мм), максимальное количество осадков выпало в Катав-Ивановске — 77% от месячной нормы», — сообщает пресс-служба Челябинского ЦГМС в своем telegram-канале.

Порывы ветра местами достигали 18 метров в секунду. На юге региона отмечались туманы. Температура воздуха в ночь на 29 июня в Челябинской области опускалась до девяти градусов.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, пик которого ожидается 29 июня. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, рассказали URA.RU в Челябинском ЦГМС. Синоптики предупреждали, что есть большая вероятность превышения месячных норм осадков.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области в ночь на 29 июня выпало 77% осадков от месячной нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС). «Итоги прошедшей ночи… На всей территории Челябинской области прошли дожди, с грозами, местами сильные, и очень сильные (2,6-59,0 мм), максимальное количество осадков выпало в Катав-Ивановске — 77% от месячной нормы», — сообщает пресс-служба Челябинского ЦГМС в своем telegram-канале. Порывы ветра местами достигали 18 метров в секунду. На юге региона отмечались туманы. Температура воздуха в ночь на 29 июня в Челябинской области опускалась до девяти градусов. В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, пик которого ожидается 29 июня. В этот день циклон принесет в регион очень сильные дожди и ураган, рассказали URA.RU в Челябинском ЦГМС. Синоптики предупреждали, что есть большая вероятность превышения месячных норм осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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