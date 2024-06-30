Посол России раскрыл подробности создания военной базы в ЦАР

Посол Бикантов: создание базы ВС РФ в ЦАР остается в повестке переговоров
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Посол России Александр Бикантов сообщил о переговорах с ЦАР по созданию российской военной базы
Посол России Александр Бикантов сообщил о переговорах с ЦАР по созданию российской военной базы Фото:

Вопрос о размещении российской военной базы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) продолжает обсуждаться на уровне переговоров между Россией и ЦАР. Об этом сообщил посол РФ в республике Александр Бикантов. Однако, по его словам, данная тема пока не входит в активную фазу.

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — сообщил Бикантов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что данная тема не находится в активной фазе, пока не ведутся конкретные переговоры о сроках, местоположении базы и численности воинского контингента.

РФ и ЦАР укрепляют свои партнерские связи, включая сотрудничество в гуманитарной области. В частности, Москва регулярно осуществляет поставки зерна на африканские земли. Ранее посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза предложил создать на своей территории российскую военную базу на 10 тысяч человек, передает телеканал 360.

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Вопрос о размещении российской военной базы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) продолжает обсуждаться на уровне переговоров между Россией и ЦАР. Об этом сообщил посол РФ в республике Александр Бикантов. Однако, по его словам, данная тема пока не входит в активную фазу. «Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — сообщил Бикантов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что данная тема не находится в активной фазе, пока не ведутся конкретные переговоры о сроках, местоположении базы и численности воинского контингента. РФ и ЦАР укрепляют свои партнерские связи, включая сотрудничество в гуманитарной области. В частности, Москва регулярно осуществляет поставки зерна на африканские земли. Ранее посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза предложил создать на своей территории российскую военную базу на 10 тысяч человек, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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